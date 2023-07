Andreea Bălan dansa de fericire în timp ce Viviana Sposub se despărțea de George Burcea. Imaginile au apărut în spațiul public

După ce CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, că s-a rupt lanțul de iubire dintre Viviana Sposub și George Burcea, bruneta a confirmat separarea. Însă, în timp ce Viviana se despărțea de actor, Andreea Bălan dansa de fericire! Iată mai jos, în articol, cum s-a fotografiat cântăreața în vârstă de 39 de ani.

Lanțul de iubire s-a rupt între Viviana Sposub și George Burcea. Bruneta și actorul au pus „stop” relației, aspect despre care CANCAN.RO v-a spus, în exclusivitate, în urmă cu o săptămână. Ieri, însă, Viviana a postat pe rețelele de socializare un mesaj potrivit căruia confirmă separarea de actor. Mesajul poate fi citit aici. Relația amoroasă dintre cei doi a trecut prin „ape tulburi”, după ce au revenit în România. Însă, în timp ce fosta concurentă de la Ferma se despărțea de actor, Andreea Bălan dansa de fericire. De altfel, imaginile au apărut în spațiul public și pot fi vizualizate mai jos.

Ce făcea Andreea Bălan, în timp ce Viviana Sposub se despărțea de George Burcea

În timp ce Viviana Sposub și George Burcea își încheiau relația amoroasă, după trei ani, Andreea Bălan se distra în Salzburg, alături de iubitul ei. Cântăreața în vârstă de 39 de ani formează un cuplu cu Victor Cornea, un tânăr care activează în lumea tenisului. De altfel, pe rețelele de socializare, artista a postat o serie de fotografii în care apare foarte încântată că se află orașul din Austria. Îmbrăcată într-o rochiță albă, scurtă, Andreea Bălan pare că dansează în imaginile pe care le-a postat. De altfel, este foarte zâmbitoare și trăiește fiecare moment la intensitate maximă.

„Dancing in Salzburg with my ❤️🌈✨🤗” (trad. „Dansând în Salzburg cu iubirea mea”), a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare. De altfel, iubitul ei i-a comentat la postarea de pe Instagram.

Pe de altă parte, recent, artista a postat pe internet câteva imagini care i-au pus pe gânduri pe urmăritori. Pe degetul Andreei Bălan a apărut un inel, iar fanii s-au întrebat dacă are o veste importantă să le ofere. Oare artista și Victor Cornea au decis să facă un alt pas important în relația lor? Nu se știe dacă este vorba despre o cerere, însă imaginea cu inelul și iubitul ei poate fi vizualizată aici.

A confirmat separarea de actor

Fosta concurentă a show-ului Ferma a confirmat, ieri, despărțirea de George Burcea.

„Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte. Eu și George nu mai formăm un cuplu. Suntem recunoscători pentru tot ce am trăit împreună. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe parcursul celor 3 ani. E o perioadă în care ne dorim discreție și intimitate”, este mesajul notat de Viviana Sposub pe Instagram.

Sursă foto: social media