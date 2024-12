Andreea Bălan, la un pas să își spargă capul! S-a împiedicat și a intrat direct în colțul peretelui

Andreea Bălan a trecut printr-un incident neașteptat! Artista a povestit că a fost la un pas să își spargă capul. Înainte de a pleca la o ședință foto, celebra cântăreață s-a împiedicat și s-a lovit de colțul peretelui. Fosta jurată de la Te cunosc de undeva s-a ales cu un mare cucui.

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate persoane publice, cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram și aproape 800.000 pe TikTok. Artista este mereu prezentă în mediul online, acolo unde împărtășește cu persoanele care o îndrăgesc atât momentele frumoase din viața ei, precum logodna cu Victor Cornea, cât și situațiile mai puțin plăcute. Astfel, de această dată, le-a povestit internuților un incident pe care l-a avut.

Recent, Andreea Bălan a povestit un incident neplăcut prin care a trecut. Vedeta a fost la un pas să își spargă capul. Într-o dimineață, artista s-a împiedicat în timp ce a ieșit să ducă scaunul unuia dintre copii la mașină.

Din neatenție, fosta jurată de la Te cunosc de undeva s-a împiedicat și a intrat direct în colțul peretelui. În cadrul unui filmuleț pe TikTok, cântăreața le-a arătat internauților că a rămas pe zid o urmă de la fondul de ten.

„Aici avem un cucui pe care l-am făcut azi dimineață. E acoperit acum că am avut ședință foto. Cucuiul l-am făcut aici, în acest zid, în fața casei, am dat cu capul de… zidul meu. Acolo e fondul de ten rămas de azi dimineață. Deci, m-am împiedicat, am ieșit să pun scaunul la copil și m-am împiedicat. Am venit înapoi, m-am dus direct cu capul acolo, am plonjat.”, a povestit Andreea Bălan.