De mai bine de un an, Andreea Bălan se judecă cu George Burcea într-un proces de calomnie. Acesta are la bază o postare făcută de fostul soț, potrivit căreia artista nu a îngrijit câinele cum trebuie, după divorț. Vedeta cere o sumă semnificativă, doar că procesul s-a mutat de la o instanță la alta, fără a se intra în fondul problemei. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Războiul dintre George Burcea și Andreea Bălan e departe de a se fi încheiat. După o liniște aparentă, în perioada în care actorul era plecat în America, în interes profesional, a început furtuna. Nemulțumită de dezvăluirea făcută de CANCAN.RO, potrivit căreia artista a fost obligată de instanță să-i răspundă la telefon tatălui fiicelor sale, aceasta a tunat și a fulgerat la adresa fostului soț.

Ea l-a acuzat, printre altele, că nu i-a plătit pensia alimentară de câteva luni. Actorul, care din luna octombrie a anului trecut nu mai făcuse vreo declarație împotriva fostei soții, i-a dat replica! Iar liniștea dinaintea furtunii a dispărut.

Obiectul procesului pe care Andreea Bălan i l-a deschis lui Burcea

Cu doar câteva săptămâni înainte, în cadrul unui podcast, Andreea Bălan spunea că-l iartă pe fostul soț de un proces de calomnie. Cu condișia ca acesta să nu o mai atace cu vreo declarație. CANCAN.RO a aflat practic care este obiectul dosarului la care artista făcea referire. Ei bine, în urmă cu mai bine de un an, vedeta tv l-a dat în judecată pe tatăl copiilor săi, dar nu pentru declarațiile făcute împotriva sa, ci ca urmare a unei postări în care actorul o acuza că nu a îngrijit câinele cum trebuie!

„Probabil unii dintre voi știu că am avut un Labrador pe nume Jack. L-am cumpărat în 2015, pentru că stând la curte și fiind iubitor de animale, era momentul perfect pentru el. L-am îngrijit până în anul 2020, când m-am mutat”, a scris acesta, la vremea respectivă, relatând apoi cum într-un final a reușit să ia animalul, care era însă plin de răni.

Cere daune morale de 50.000 de euro

Pentru aceste acuzații, Andreea Bălan i-a deschis proces lui George Burcea. Proces care nu s-a încheiat nici până în ziua de astăzi. Și nici nu s-a judecat, întrucât dosarul a fost mutat de la o instanță la alta. Daunele pe care artista le cere pentru că i-a fost afectată imaginea sunt semnificative. Aceasta solicită nici mai mult nici mai puțin decât 50.000 de euro!

Apelul artistei a primit termen în septembrie

Altfel, desi instanța s-a pronunțat în ceea ce privește divorțul dintre cei doi soți, Andreea Bălan și George Burcea se vor afla din nou în fața completului de judecată, în luna septembrie. Asta pentru că artista a făcut apel împotriva deciziei privind custodia comună. Ea își dorește ca aceasta să fie una exclusivă. Lucru echivalent, în același timp, cu decăderea din drepturi a tatălui. O custodie exclusivă i-ar permite artistei să ia decizii singură în ceea ce le privește pe fiicele sale, fără a mai fi nevoie de acordul actorului.

