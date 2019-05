Andreea Bănică, momente de panică: „S-a aruncat în piscină și a ieșit cu sânge pe față!”

Andreea Bănică este mămica unei fetițe superbe de 10 ani, și a unui băiețel de doi ani și jumătate. Rolul de mamă nu este unul tocmai ușor, mai ales când diferența de vârstă a copiilor este mare, iar aceștia au priorități diferite.

Jobul de mamă nu e ușor și vine la pachet cu multe provocări. Aceste lucruri le-a simțit pe propria piele și Andreea Bănică. Vedeta a trecut prin clipe de groază, când fetița ei s-a accidentat într-o vacanță pe care au petrecut-o la malul mării.

„Sofia s-a aruncat în piscină și a ieșit cu sânge pe față și tăiată. Eram la mare, ea făcea niște lucruri pe care le făcea de sute de ori, le-a făcut în compania noastră, sub atenția noastră de o grămadă de ori, dar în momentul acela a vrut să îmi demonstreze ceva, dar s-a zgâriat, s-a tăiat, are un semn de atunci”, a povestit artista pentru Libertatea.ro

Îngrijorați pentru starea de sănătate a copilului, cei doi au plecat de la piscină fără să se mai gândească la faptul că au pe ei doar costumele de baie.

„Eu eram însărcinată, am lăsat tot acolo și am plecat doar cu copilul. Am apucat un prosop, eu eram în costum de baie, Lucian în slip și așa am ajuns la spital în Constanța. Se uitau oamenii la noi ca la… Iar copilul meu era plin de sânge. A fost cumplit. Nu a fost foarte grav, dar sperietura noastră a fost foarte mare, nu știam unde s-a lovit, cum a dat cu capul”, a completat artista.