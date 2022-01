Andreea Bănică, plătită cu 8 lei pentru un concert. “Era bine, nevând nimic!” + Ce și-a cumpărat cu primii bani câștigați

În urmă cu mai bine de două decenii, Andreea Bănică a făcut parte din formația Exotic, alături de Julia Chelaru și Claudia Pătrașcanu. Începuturile nu au fost deloc ușoare pentru blondină, care a fost nevoită să cânte chiar și pentru opt lei, doar pentru a ajunge celebră.

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Andreea Bănică și-a adus aminte de începutul carierei sale în muzică. Cu sinceritate, artista a recunoscut că a susținut reprezentații pe sume modice, împreună cu colegele din trupa Exotic, care făcea furori la începutul anilor 2000.

(NU RATA: ANDREEA BĂNICĂ, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU LUCIAN MITREA: ”SOȚULE, EȘTI CEL MAI TALENTAT”)

“Aveam atât de multe cereri încât nu puteam să facem față. Se duceau altele în locul nostru. (…) Am avut un Revelion în care am avut 10 concerte. Eram plătită la minut. Și prețurile din noaptea de Revelion erau duble sau mai mult decât dublu. Ne permiteam să cerem cât vrem noi. Să știi că nu am fost niciodată disperate să avem nu știu ce preț. Am cântat și pe mai puțin și pe mai mult, pe 300, 800, 1000 și pe 3000, 5000. Eu nu am avut probleme de genul acesta, pentru că decât deloc e bine și puțin. Primii bani au fost… acum sunt 8 lei de persoană. Luam destule. Era bine pentru noi neavând nimic. Eram în trupa Exotic și aveam 8 lei de fiecare. Eu, Claudia, Julia, Lucian și Costi. 8 lei fiecare luam. Cânta Julia mea la telefon, în loc de microfon, pentru că nu aveam microfoane pentru toată lumea. Cântam pe birouri, la boxe micuțe. Din primii bani mi-am luat material pentru costumele de scenă”, a declarat Andreea Bănică.

Andreea Bănică, măritată cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică nu are doar o carieră de succes, ci și o familie de nota 10. Artista formează un cuplu cu Lucian Mitrea de 24 de ani, iar în 2008 au ales să se căsătorească. Cei doi au împreună doi copii, Sofia și Noah. În vara anului trecut, artista a fost întrebată dacă ia în calcul să-și mărească familia. Venirea pe lume al celui de-al treilea copil ar fi fost posibilă doar cu o anumită condiție.

“Dacă eram mai tânără, da! Cu tot cu bonă la pachet! Lor trebuie să le ofer toată atenția din lume!”, a transmis Andreea Bănică pe contul ei de Instagram, la InstaStory.