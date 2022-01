Andreea Esca, moment umilitor! A recunoscut în faţa tuturor că a cerşit. Vedeta Pro TV, dezvăluiri surprinzătoare

Andreea Esca este o „emblemă” a televiziunii românești și apare pe micile ecrane de peste 20 de ani. Prezentatoarea de știri de la Pro TV a mărturisit că a trăit un moment în care a fost nevoită să cerșească sume mici de bani, pentru a putea plăti o factură foarte mare, dar și pentru a folosi cabina telefonică.

Andreea Esca apare de peste 20 de ani pe micile ecrane, la Pro TV. Iar, atunci când prezintă știrile, este foarte serioasă și dedicată muncii sale. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, jurnalista a făcut o serie de mărturisiri legate de o situație pe care a întâmpinat-o cu mulți ani în urmă. Andreea Esca a mărturisit că a vorbit atât de mult la telefon, încât a avut de plătit o sumă foarte mare. Iar, pentru a nu-și supăra părinții, a decis să facă o chetă pentru a strânge bani. De asemenea, când a dorit să vorbească la cabina telefonică, a cerșit un leu sau 25 de bani, pentru a da un telefon.

„O dată am vorbit atât de mult la telefon, încât a venit nota foarte foarte mare. M-am gândit că nu o să fie bine, pe vremea aia era un alt fel de parenting, așa că am plecat prin liceu și am făcut chetă, printre colegi, ca să plătesc telefonul pe ascuns. Doar i-am luat, nu i-am dat înapoi. Ai mei află chiar acum. Țin minte că aveam o cabină telefonică, una albastră, vizavi de casă. Stăteam în fața ei și ceream un leu sau 25 de bani, numai ca să dau telefon. O sunam pe mamaie, eram leșinată să-i dau telefon”, a povestit Andreea Esca în emisiunea ”La Măruță”.

De asemenea, Andreea Esca a mai povestit și un alt moment. Jurnalista luase mașina părinților ei, însă fără știrea lor. Totuși, aceștia și-au dat seama de ”fapta” ei, pentru că… nu alimenta autoturismul!

„Mama mi-a spus, cred că aveam vreo 30 și ceva de ani, i-am mărturisit că luam mașina și când mă întorceam o puneam perfect, să nu se vadă că am luat-o. Eram rebelă. Mama și tata mi-au zis că și-au dat seama, pentru că nu puneam și benzină”, a mai spus Andreea Esca.

Andreea Esca are o căsnicie armonioasă

Andreea Esca are o familie frumoasă și unită. Vedeta de la Pro Tv și Alexander Eram au la activ 21 de ani de căsnicie, iar lucrurile par să meargă la fel de bine ca în prima zi. Aceștia au împreună doi copii Alexia (21) și Aris (18) și au trecut de-a lungul timpului prin bune și prin rele, dar nimic nu i-a separat. Andreea Esca a mărturisit că soțul ei este un bărbat romantic și că mereu o susține în ceea ce face. Are grijă să îi acorde atenție și este mereu acolo, atunci când este nevoie de el.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul unui podcast