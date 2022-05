Andreea este dispărută de 80 de zile. Incredibil ce au găsit acum anchetatorii în mașina iubitului ei, principalul suspect

Andreea Rabciuc (27 de ani), o româncă stabilită în Italia, este dispărută de 80 de zile. În mașina principalului suspect în dispariția sa, cel care îi este și iubit, s-au găsit urme de sânge.

Românca de 27 de ani a dispărut în data de 12 martie 2022, după ce și-ar fi petrecut seara într-o fermă din via Montecarottese. Polițiștii fac cercetări în continuare, iar de curând, în autoturismul iubitului ei, care este și singurul cercetat pentru răpire până acum, au găsit urme de sânge.

Medicul legist desemnat de procuror a ajuns la concluzia că petele de sânge din autoturismul lui Simone Gresti, un Audi A3, îi aparțin Andreei Rabciuc. Anchetatorii vor trebui să stabilească acum dacă urmele sunt din zilele dispariției Andreei. Pete de sânge care, conform primelor constatări, ar fi mici.

Avocatul Emanuele Giuliani: ”Este normal să existe urme, chiar și de sânge”

Ieri dimineață, carabinierii au căutat din nou zona din interiorul fermei Montecarotto. Este a treia oară când anchetatorii fac cercetări acolo. La fața locului au mai fost și avocatul lui Simone Gresti, avocatul Emanuele Giuliani și Andrea Ariola, consultant al agenției de informații Servizi Investigativi din Ancona.

Totodată, continuă analizele consultantului tehnic Luca Russo care continuă să cerceteze telefoanele mobile confiscate. Cu excepția unor noi amânări, Russo va trebui să prezinte rezultatele investigațiilor în primele 15 zile ale lunii iunie.

”Perchezițiile noastre nu s-au oprit niciodată”, a comentat avocatul Giuliani, „îmi pare rău pentru că au ieșit la iveală informații din anchete secrete. Autoturismul a fost întotdeauna folosit de cuplu, așa că este normal să existe urme, chiar și de sânge, cauzate poate de o rănire. Nu mi-e frică de nimic, ceea ce pot spune este că suntem total sinceri. Simone nu știe nimic despre dispariția Andreei, iar pentru a confirma acest lucru sunt și mărturiile Aurorei și Francesco (n.r. – proprietarii cabanei) care au susținut că au văzut-o pe Andreea părăsind cabana”.

În cadrul unei emisiuni TV, Francesco, proprietarul imobilului, susține că el a văzut-o pe Andreea plecând de la via Montecarottese, iar după ceva timp, ar fi plecat și iubitul ei, Simone.

”Am văzut-o plecând cu ochii mei. Am văzut-o mergând singură în direcția Jesi. Nu știu dacă era cu cineva. Dacă s-ar fi întors, aș fi observat, am lăsat poarta deschisă. Tot ce știu este că Simone a mai stat aici o vreme, a fost în fața cabanei și apoi a plecat și el. De îndată ce a plecat, nimeni nu a mai căutat-o. Am rămas acolo. L-am văzut pe Simone duminică după-amiază la bar, am crezut că s-au certat. Apoi, în zilele următoare, am căutat-o în fermele de vizavi”, a declarat Francesco, în cadrul unei emisiuni de pe Rai 3.

Unde ar fi fost văzută Andreea ultima dată

Andreea Rabciuc ar mai fi fost văzută la Roma, lângă parcările Lidl din zona Magliana. Cetățenii susțin că o tânără cu părul albastru a fost văzută în compania altor fete.

Altcineva susține că a văzut-o la Milano, în zona Rho Fiera. Iar o altă raportare a venit de la Ancona, unde o fată asemănătoare cu tânăra de 27 de ani ar fi fost remarcată lângă Galeria Doric. În așteptarea unor noi vești, verificările de către poliție continuă.

