Andreea este stewardesă la Qatar. Luni a venit în România pentru că nu se simțea bine. Ce au descoperit medicii e halucinant

Andreea Ștefania Papa este o tânără cu poftă de viață, dedicată meseriei sale de stewardesă, dar și relației pe care o are cu iubitul ei, Ionuț. Tânăra lucrează de trei ani pentru una dintre cele mai de succes companii aeriene din lume, Qatar Airways. Luni, a decis să vină în România, pentru că nu se simțea bine, iar medicii au descoperit că suferă de o boală gravă.

Însoțitoarea de zbor are leucemie acută mieloblastică și are nevoie de sânge. Anunțul de mai jos a devenit viral pe rețelele de socializare, în speranța că Andreea va putea primi cantitatea necesară de sânge pentru a putea supraviețui. Toți cei care vor să îi dea o mână de ajutor, o pot face la orice centru unde se poate dona sânge, cu condiția să specificați numele: Andreea Ștefania Papa

“Femeia frumoasă din imagine agățată de gâtul logodnicului are nevoie de viață. Mai precis de sânge. Se numește Andreea Stefania Papa. De trei ani este însoțitor de zbor la Qatar Airways. Luni a venit în țară. Nu se simțea bine. Azi a descoperit că are leucemie acută mieloblastică. Are nevoie de sânge, în special masa trombocitară din sânge. Este internată la spitalul Fundeni din București.



Dacă cineva avea de gând să doneze sânge mâine iată o sugestie. Poate alții nu au de gând, dar vor prinde curaj până mâine.



Anul viitor vrea să se căsătorească. Azi vrea să trăiască. Aici profilul ei de facebook: https://www.facebook.com/ stefi.andreea.p



Ionuț Varga este logodnicul: https://www.facebook.com/ varga.ionutz“, este anunțul care a devenit viral pe rețelele de socializare.