Andreea Mantea, mărturisiri cutremurătoare despre relația tumultuoasă cu Cristi Mitrea: ”Câte bătăi am îndurat, chiar și cu David în pântec”

Andreea Mantea a făcut mărturisiri uluitoare despre perioada în care forma un cuplu cu tatăl copilului ei, Cristi Mitrea. Prezentatoarea TV a vorbit despre chinurile la care a fost supusă, chiar și când era însărcinată.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Burlăcița”. Luptătorul MMA a fost cel care i-a cucerit inima prezentatoarei TV și au trăit, pentru câteva luni, o poveste de dragoste cu năbădăi. După afirmațiile controversate făcute de Cristi Mitrea în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Andreea Mantea iese la atac. (CITEȘTE ȘI: CRISTI MITREA A DEZVĂLUIT NUMELE BĂRBATULUI CARE O FACE FERICITĂ PE ANDREEA MANTEA: “NE-AM VĂZUT DE VREO DOUĂ ORI”. CU CE SE OCUPĂ IUBITUL PREZENTATOAREI | VIDEO)

Prezentatoarea TV a mărturisit că a fost bătută de Cristi Mitrea, chiar și în momentul în care era însărcinată cu David, copilul pe care cei doi îl au împreună. De dragul băiețelului ei, Andrea Mantea nu a vrut să vorbească până acum despre chinurile la care a fost supusă. Vedeta, însă, a răbufnit după declarațiile făcute de Cristi Mitrea.

„A venit timpul să vă fac o confesiune. Este despre mine și despre copilul meu. M-am ferit să vorbesc public despre povestea dintre mine și tatăl copilului meu pentru că mi-a fost mult prea greu și prea rușine să îmi expun public toată suferința prin care am trecut. Mi-a fost prea rușine ca acest copil să vadă sau să citească despre tot ce mi-a făcut tatăl lui. Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec.

Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem. Mă văd nevoită să fac această declarație publică pentru că nu îmi vine să cred ca își permite să vorbească atât de ieftin și golănesc despre mama copilului lui, dar și despre copilul lui. Nu înteleg de ce aruncă în mine cu noroi, punând la îndoială faptul că acest copil este al lui. (…)”, a declarat Andreea Mantea pentru Wowbiz.

Cristi Mitrea și-ar fi lovit și propriul copil?!

Cristi Mitrea a avut îndoieli în privința paternității sale. Motiv pentru care nu a vrut să-l recunoască pe David atunci când a venit pe lume. Astfel, în dreptul secțiunii în care trebuie specificat numele tatălui, apare o linie. (VEZI ȘI: BOALA DE CARE SUFERĂ ANDREEA MANTEA „MI-E FOARTE GREU SĂ VORBESC DESPRE ASTA”)

Potrivit Andreei Mantea, nu doar ea a îndurat bătăi crunte ci și băiețelul ei, David. Micuțul se pare că nu vrea să mai aibă de-a face cu tatăl său.

”A spus că el și David au o relație magnifică. Realitatea este alta. Nu a avut răbdare niciodată cu el, în așa fel încât să își construiască o relație tată-fiu. Iar acum este prea târziu deja. Copilul nu îl mai vrea. (…) Acum David este liniștit. A trecut peste multe întâmplări și dezamăgiri cu bine. A crescut cât de cât și percepe altfel lucrurile. A ințeles atât cât trebuia să înteleagă la vârsta lui. Este bucuros că nu mai e nevoit să simtă teama de a merge la tatăl lui, iar eu sunt fericită că puiul meu nu va mai fi lovit”, a mai declarat Andreea Mantea.