Andreea Mantea s-a enervat din cauza gestului făcut de către un internaut: ”Este rușinos și ilegal!” Ce a pățit vedeta?

Andreea Mantea a avut o reacție nervoasă pe rețelele de socializare. Unul dintre fanii acesteia și-a creat un cont fals cu numele ei și a preluat videoclipurile ce îi aparțin vedetei de televiziune. Ce i-a transmis Andreea în mediul online?

Recent, prezentatoarea TV a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce o persoană a creat un cont cu numele ei, pe TikTok. Andreea le-a povestit internauților ce s-a întâmplat.

În urmă cu puțin timp, Andreea Mantea a decis să își creeze cont pe TikTok, acolo unde postează regulat clipuri video alături de fiul ei, David.

Andreea Mantea: ”Pe lângă faptul că este rușinos și fără bun simț, este ilegal”

Supărată, vedeta le-a spus fanilor că o persoană preia videoclipurile ei de pe Instagram și le postează pe un cont fals, pe TikTok, sub numele ei. Andreea Mantea s-a enervat și a atras atenția asupra faptului că acest lucru este ilegal. De asemenea, bruneta le-a spus fanilor care este contul ei real de pe platforma de socializare, pentru a nu o confunda nimeni pe viitor.

“Am și eu o problemă, una existențială. Eu mi-am făcut un cont de TikTok. De ce? Așa am vrut. Sunt foarte fericită că am făcut asta, dar am văzut că există o persoană care postează absolut toate videoclipurile pe care eu le fac pe Instagram.

Deci ea ia fiecare video și îl publică pe TikTok sub numele meu, bineînțeles unde fanii vorbesc cu mine, crezând că sunt eu. Acum sunt curioasă, pe asta o să-l ia să-l pună?

Dar cum poți să iei video cu o persoană si sa le pui așa? De ce? Pe lângă faptul că este rușinos și fără bun simț, este ilegal. De ce ne bucurăm de munca altora?!”, a spus Andreea Mantea pe Instastory.

