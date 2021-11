Andreea Marin a spus motivul pentru care nu se căsătorește cu Adrian Brâncoveanu: ”Nu trăim după normele...”

Andreea Marin s-a decis să pună capăt tuturor zvonurilor referitoare la o posibilă căsătorie între ea și Andrian Brâncoveanu. Vedeta a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit motivul pentru care căsătoria nu își are loc în viața ei, cel puțin nu în viitorul apropiat.

Andreea Marin este modelul viu al discreției și diplomației. ”Zâna” surprizelor își folosește o bună parte din energie pentru a-și ține viața privată cât mai departe de ochii curioșilor, iar până acum se pare că i-a reușit. Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu trăiesc după propriile reguli și consideră că iubirea adevărată nu ține cont de regulile impuse de societate, motiv pentru care ”Zâna” nu pare dispusă să încerce a nouă experiență a căsniciei:

”Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu trăim după normele impuse de alții. Fiecare știe cum este mai bine pentru el. Nu a venit acel moment în care să se întâmple altfel”, a declarat Andreea Marin pentru impact.ro.

Andreea Marin: ”Am trecut prin experiența COVID-ului”

Deși este vaccinată cu schema completă, Andreea Maria a avut ghinionul de a contacta virusul SARS-CoV-2. Timp de două săptămâni Andreea Marin și partenerul ei au avut grijă unul de altul, iar experiența COVID-ului nu a fost chiar atât de grea pentru celebrul cuplu:

“Am fost puţin bolnăvioară în ultima perioadă şi am stat acasă. Nu e nici un secret, nu sunt genul care să dea sfoară-n ţară la orice afecţiune pe care o are. Am trecut prin experienţa Covid-ului. Nu e o experienţă plăcută, dar probabil am avut una dintre cele mai uşoare forme de Covid pentru că am fost păzită de vaccin. Am stat doar câteva zile la pat, am avut simptome de gripă. Am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat şi mare parte dintre noi s-au îmbolnăvit.

Câteva zile am stat la pat pentru că am avut simptomele unei gripe cu dureri de cap, de corp, de muşchi, temperatură, dureri de gât. În fine, am trecut şi prin asta! Am urmat tratamentul, am făcut ceea ce trebuie. Violeta nu a stat acasă, dar am fost amândoi în aceeaşi oală (n.r.: iubitul Andreei), ca să spun aşa. Am trecut prin boală amândoi, dar acum suntem liberi. Am avut grijă unul de celălalt! Am depăşit în paralel acest impas. Trebuie să fim puternici!”, a spus Andreea Marin.

