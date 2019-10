Andreea Marin se numară printre victime. Vedeta tocmai a confirmat

Mediul virtual oferă surprize nenumărate, însă nu întotdeauna sunt plăcute. Iar Andreea Marin a avut parte de o experiență care a lăsat un gust amar. Vedeta a deveni ținta unor infractori din mediul online, aceștia trimițând mesaje, prin e-mail, în numele Andreei.

Rețeta este una deja cunoscută. Cineva susține că are unele probleme cu telefonul, că suferă de o boală foarte gravă și că are nevoie de bani. Iar la finalul textului apare și semnătura. De data aceasta, ”Andreea Marin”. Iată, mai jos, mesajul care a fost transmis în numele vedetei.

„Mă bucur să citesc de la tine. Am avut un fel de probleme de reţea cu telefonul meu, deoarece în prezent sunt în afara oraşului şi zboruri intermediare către Turcia. Săptămâna trecută, am primit un apel de urgenţă de la Memorial Hizmet Hospital, Istanbul, că vărul meu este bolnav critic şi are nevoie de sprijin familial. A fost diagnosticat cu (Leucemie limfoblastică acută) – un tip de cancer de sânge în 2012 şi a fost în curs de tratament în ultimul timp. Tratamentul de chimioterapie s-a desfăşurat bine până de curând, când medicul a observat că boala a recidivat şi i s-a recomandat că singura ei şansă de supravieţuire este printr-o suprapunere rapidă a BMT (măduva osoasă). Din fericire, am reuşit să obţinem pe cineva a cărui măduvă se potrivea cu a ei, care a acceptat să fie şi donatorul. Costul operaţiunii este de 19.705 euro, dar i s-a spus să depună 10.900 euro, am plătit în jur de 7.120 euro în numerar şi deja au epuizat tot creditul pe cardul meu. Tot ceea ce este necesar, deoarece soldul va începe, este de 3.770 de euro. Din păcate, nu pot accesa direct contul meu bancar de aici. în curând. Orice formă de asistenţă financiară din partea dvs. va fi apreciată, deoarece toate fondurile vor fi acceptate cu recunoştinţă şi plătite înapoi după operaţie. Vă rugăm să răspundeţi în curând pentru a-mi anunţa dacă pot fi de ajutor, deoarece pot fi contactat doar prin e-mail în acest moment. Salutări, Andreea Marin”, este mesajul expediat de infractori prin e-mail.

Contactată, Andreea Marin a confirmat că este vorba despre o înşelătorie. „Aceasta nu este adresa mea de e-mail, este un cont fals! Nu este prima dată când se folosesc de numele meu, este o reţea se pare. Nu vă lăsaţi păcăliţi, nu aş proceda niciodată astfel!”, a transmis vedeta, conform click.ro.