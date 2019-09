Andreea Raicu dezvăluie motivul pentru care nu a ajuns la Altar cu nici un iubit: “Am nevoie de timp cu mine”

Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Deși este și foarte curtată, șatena nu este foarte norocoasă în dragoste și, până la vârsta de 42 de ani, nu a reușit să devină mireasă.

Andrea Raicu a dezvăluit motivele pentru care nu a fost niciodată la un pas să se căsătorească, deși a avut câteva relații serioase de-a lungul timpului. Vedeta a ajuns să nu mai creadă în povești de iubire, iar acum nu mai are nici un gând de căsătorie. (NU RATA: ANDREEA RAICU RECUNOAȘTE CĂ A PRIMIT MULTE PIEDICI DUPĂ CE A IEȘIT DIN TELEVIZIUNE: ”O FEMEIE FRUMOASĂ NU AJUNGE SUS DECÂT AJUTATĂ”)

“Mi-aş dori un bărbat cu care să mă conectez uman, cu care să am ce să discut. Recunosc că m-a bântuit fiorul măritatului. Toată lumea mă întreba când mă mărit, când fac un copil. Ajunsesem să consider că este o problemă a mea că nu am făcut asta. Călătoria în India m-a făcut să înţeleg că nu despre asta e vorba.

Puteam să mă mărit până acum de o grămadă de ori. Eu am nevoie de timp cu mine, de câteva ore în care să nu văd pe absolut nimeni. Să stau în casă, să merg în parc. Nu avem niciun drept de proprietate a niciunui om. Nu avem niciun certificat care să ateste asta. Cum să-i spun cuiva: «Nu pleci?!». Căsătoria este rezultatul unei relaţii fericite, nu un scop în viaţă. Cel puţin pentru mine”, a declarat Andreea Raicu, într-o emisiune online.

Andreea Raicu, despre nuntă și copii

În urmă cu ceva timp, Andreea Raicu a vorbit despre cât de mult își dorește să devină mămică, dar și despre nuntă. Dacă în trecut, vedeta visa să aibă o nuntă mare, acum… percepția i s-a schimbat. Andreea Raicu își dorește ca la eveniment să participe doar familia și apropiații. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA RAICU, DESPRE EXPERIENȚA DE LA YOGA: ”MI S-A PĂRUT CĂ…”)

“Am avut şi etapa în care îmi doream o nuntă mare de tot. Dacă ar fi să mă mărit acum ar fi o petrecere la care aş chema doar persoanele apropiate. Da, mă gândesc să fiu mamă. Nu sunt însărcinată. Nu încă“, a spus Andreea Raicu.