Andreea Raicu, dezvăluiri din relația cu Cristi Chivu. Motivul pentru care s-a despărțit de sportiv: „Mi-a luat foarte mult timp”

Andreea Raicu, una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din showbiz-ul românesc, și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Vedeta a făcut o serie de mărturisiri despre viața sa personală și amoroasă, incluzând aici și relația ei cu Cristi Chivu.

În urmă cu mulți ani, Andreea Raicu (45 de ani) și Cristi Chivu (42 de ani) au format unul dintre cele mai invidiate cupluri din peisajul monden. Din anul 2003 până în anul 2004, Andreea Raicu și celebrul fotbalist au trăit o poveste de dragoste ce avea să se încheie brusc, iar despărțirea dintre cei doi a rămas, mult timp, în atenția publică, fiind întoarsă pe toate părțile.

Vedeta de televiziune a oferit detalii surprinzătoare despre legătura amoroasă cu Cristi Chivu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai.”

Andreea Raicu, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristi Chivu: „Nu aș schimba nimic”

Fostul model avea 25 de ani când l-a cunoscut pe Cristi Chivu. Cei doi s-au întâlnit în preajma sărbătorilor de iarnă, formând un cuplu, la scurt timp. Cu toată atracția dintre ei, relația nu a durat mai mult de 1 an, iar distanța se pare că a fost unul dintre motivele care au dus la despărțire.

„E greu că menții o relație la distanță, mai ales la început. Eu am avut multe relații la distanță și ar fi destul de dificil acum, când am dezvoltat un business care are nevoie de mine foarte mult”, a spus vedeta, în cadrul emisiunii.

Mai mult decât atât, Andreea Raicu a declarat că nu ar schimba nimic în relația cu Cristi Chivu, dacă ar putea să dea timpul înapoi.

„Nu aș schimba nimic, pentru că noi ne-am despărțit pentru că eu nu eram matură emoțional”.

Vedeta nu este implicată în nicio poveste amoroasă în prezent, însă mărturisește că a învățat numeroase lecții de viață, mai ales de pe urma relațiilor eșuate pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că e o diferență foarte mare între atracție și compatibilitate. După ce am ascultat un podcast și am citit despre această diferență, am realizat că cele mai multe relații ale mele sau toate relațiile mele până la vreo 42 de ani au fost bazate pe atracție și mai puțin pe compatibilitate. Și atracția o dezvolți imediat când te întâlnești cu un om. Ți-a dat o bombonică și te-a făcut să fii atrasă de omul respectiv. Compatibilitatea nu poți s-o stabilești imediat, ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp să îl cunoști pe omul respectiv, să stai de vorbă cu el, să vezi dacă lucrurile pe care le spune le și face, vezi dacă ai aceleași valori, dacă îți plac aceleași lucruri, dacă mergi în aceeași direcție, și lucrurile acestea nu poți să le descoperi decât în timp”, a declarat Andreea Raicu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe Kanal D.

