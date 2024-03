Andreea Sasu, cadou de 250.000 de euro de la Philipp Plein! Fanii au reacționat: ”Nu fi naivă!” + Primele imagini cu burtica de graviduță

Andreea Sasu (34 de ani) pare că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. S-a împăcat cu celebrul designer Philipp Plein (46 de ani) și urmează să îl facă tătic. O asemenea veste l-a bucurat foarte mult pe creatorul de modă. Așadar, a băgat adânc mâna în buzunar și i-a făcut româncei din Pașcani un cadou de 250.000 de euro. Imaginile cu valorosul dar au stârnit reacții în lanț. Mai mult decât atât, tânăra a făcut publice și primele imagini cu burtica de graviduță.

Toată presa internațională vuiește despre idila dintre Andreea Sasu și Philipp Plein. Relația lor i-a surprins pe mulți oameni și asta pentru că celebrul designer s-a iubit o perioadă lungă de timp cu Lucia Bartoli, femeia care i-a oferit și doi copii. În urmă cu o săptămână, creatorul de modă a anunțat despărțirea de fosta iubită. Ulterior, presa internațională a scris că s-a întors la românca din Pașcani, iar aceasta este însărcinată cu el.

În urmă cu doar două zile, Andreea Sasu și-a sărbătorit ziua de naștere. Românca a împlinit 34 de ani. Ei bine, o astfel de ocazie nu putea trece neobservată. Philipp Plein a avut grijă să își facă iubita însărcinată extrem de fericită.

Creatorul de modă internațional i-a oferit fotomodelului un Ferrari F8 Tributo de 250.000 în valoare de 250.000 de euro. Încântată de noul bolid, Andreea Sasu a publicat mai multe imagini în care s-a afișat cu zâmbetul pe buze. ”La mulți ani mie” este mesajul care a însoțit fotografiile cu mașina de lux.

Atunci când au văzut imaginile, fanii au reacționat imediat. O femeie a sfătuit-o pe româncă să nu fie naivă pentru că Philipp Plein a oferit mașini cadou și fostelor iubite. De asemenea, internauții i-au amintit fotomodelului că, în trecut, a fost părăsită de celebrul designer.

Andreea Sasu nu pare să țină cont de gurile rele. Mai mult decât atât, fotomodelul a făcut publice și primele imagini cu burtica de graviduță. De asemenea, un detaliu le-a atras atenția fanilor. Internauții care îi urmăresc pe cei doi îndrăgostiți au observat că în fotografii apare candelabrul pe care Philipp Plein îl are în casă. Astfel, cel mai probabil, românca din Pașcani s-a mutat deja cu iubitul său.

Povestea de dragoste dintre Andreea Sasu și Philipp Plein nu este deloc una nouă. Cei doi s-au mai iubit și în urmă cu aproximativ 7 ani. Însă, creatorul de modă a înșelat-o pe româncă. Ulterior, la câteva luni distanță, celebrul designer a venit în România pentru un eveniment, iar fotomodelul a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO că fostul iubit o vrea înapoi. Nu s-au mai împăcat la acea vreme, dar iată că destinul i-a adus din nou împreună acum.

„Eu sunt foarte bine. Am viaţa mea şi libertatea să fac lucrurile care-mi plac atât de mult, aşa cum vreau eu, ceea ce înainte nu aveam. Philipp tot încearcă să se întoarcă la mine. Am vorbit cu el. Mi-a cerut să vin cu el, însă nu am acceptat.

Nu as fi putut veni cu el după tot ce mi-a făcut. L-am iertat de două ori până acum şi încă nu ştiu… Nu pot să am o viaţă liniştită, aşa cum îmi doresc eu, lângă el. Şi nici nu pot ierta la nesfârşit. După Paşte, am aflat a doua oară că mă înşela cu ea, şi asta s-a întâmplat după ce ne-am împăcat, cât timp eram împreună.

Nu pot, orgoliul meu de femeie nu mă lasă să accept aşa ceva. Şi cred că pot să am orice bărbat vreau! Aseară, după eveniment, am vorbit din nou. Mi-a spus că mă iubeşte şi că mă vrea alături de el. Mi-a spus că nu a adus-o pe Morgan în semn de respect faţă de mine. Toate femeile lui au fost deranjate de asta.

Mi-a spus că nu a mai văzut un oraş în care femeile să fie atât de înnebunite după el, însă mi-a mărturisit că e păcat, pentru că în inima lui e doar una. Da, normal că m-a impresionat că a venit singur. Ştiu că mă iubeşte şi vrea să-mi arate că face totul pentru mine, ca să se întoarcă la mine. Îmi zice mereu că vrea un copil şi familie cu mine.”, a declarat Andreea Sasu, în 2017, pentru CANCAN.RO.