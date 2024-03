Andreea Tonciu, gest halucinant! Și-a împins prietena de la etaj: ”N-am spus-o nimănui!”

Andreea Tonciu face parte din categoria vedetelor care nu se sfiesc să împărtășească cu fanii lor tot felul povești despre ele. Bruneta este o fire dezinvoltă și spune lucrurilor pe nume. Astfel, aceasta a dezvăluit, recent, unul dintre episoadele din viața ei care a făcut-o să îi înghețe sângele în vene. Se pare că Andreea Tonciu și-a împins o prietenă de la etaj. Cum s-a întâmplat totul?

Recent, Andreea Tonciu și-a luat fanii prin surprindere cu o poveste destul de înfricoșătoare. În cadrul unei emisiuni, bruneta a făcut o dezvăluire neașteptată. A mărturisit că și-a împins o prietenă de la etaj, iar aceasta a căzut în gol. Istorisirea vedetei i-a lăsat pe mulți cu gura căscată.

Andreea Tonciu a povestit cum era să îi distrugă viața unei bune prietene. Totul se întâmpla în copilăria brunetei. Aceasta se juca cu vecinii de bloc, iar una dintre prietenele sale i-a căzut victimă. Mai exact, copiii puneau în scenă o mică piesă de teatru, desprinsă din telenovele, iar Andreea Tonciu juca rolul personajului negativ.

Se pare că vedeta și-a intrat prea bine în rol, iar la finalul scenetei și-a împins prietena de la etaj. Fetița a căzut în gol de la etajul unu, însă, din fericire, nu a pățit nimic grav. Ei bine, deși a performat un rol incredibil, Andreea Tonciu nu a scăpat fără pedeapsă pentru gestul său și a primit o corecție ca la carte.

„Asta nu am spus-o nimănui. M-am jucat cu vecinele mele, eu am copilărit într-o casă naționalizată la Piața Unirii, iar în acea curte stăteau foarte multe familii și eram mulți copii acolo. Pe vremuri, erau telenovelele alea pe Acasă TV și fiecare copil ne alegeam câte un rol și eu eram rolul negativ, îmi plăcea să țip, să urlu, să fac ca toate alea.

M-am jucat și din greșeală am împins-o, fără să vreau, am împins-o pe o vecină, prietena mea, care a căzut de la etajul 1. Deci fără să vreau, deci la casele astea naționalizate urcai pe scări și aveau ca o gaură unde nu era nimic și nu știu cum am făcut că fără să vreau sau intenționat, nu-mi amintesc, am împins-o, bine că nu a pățit ceva copilul ală. Știi câtă bătaie mi-am luat atunci? Nu vrei să știi”, a povestit Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor.