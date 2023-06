Andreea Tonciu, primele declaraţii după ce CANCAN.RO a suprins-o cu o burtică suspectă: „Într-adevăr…”

În urmă cu doar câteva ore, CANCAN.RO a surprins-o pe Andreea Tonciu într-un magazin cu articole de bricolaj, dar nu oricum, ci cu o burtică suspectă. Recent, bruneta a avut şi o primă reacţie! Iată ce a declarat despre o posibilă sarcină.

Andreea Tonciu nu are nevoie de prea multe prezentări. Cu siguranţă aţi auzit de-a lungul timpului măcar o dată numele ei. Despre activitatea sa profesională se ştie o mulţime de detalii, dar la fel şi despre viaţa personală, pentru că tânăra nu a ascuns niciun detaliu.

Are o relaţie frumoasă cu soţul său, Daniel Niculescu, bărbatul cu care s-a căsătorit în 2016. Din iubirea lor s-a născut Rebecca, fiica pe care bruneta şi-a dorit-o mereu. De când a devenit mamă, priorităţile vedetei s-au schimbat complet, iar acum, pe primul lor este aşa cum era de aşteptat, copilul.

Nu de puţine ori, Andreea Tonciu a mărturisit că fiica ei şi-ar mai dori un frăţior sau o surioară. Ultimele imagini surprinse de CANCAN.RO ar putea demostra că visul Rebeccăi ar putea deveni realitate (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Ce spune Andreea Tonciu despre sarcină

Deşi în imagini, Andreea Tonciu are o burtică suspectă, recent, bruneta a dezvăluit că nu este gravidă. Fosta asistentă TV a explicat faptul că imaginile au fost realizate dintr-un unghi „nefericit”. În acelaşi timp, vedeta spune că nu mai arată ca la 20 de ani, însă încearcă să îşi menţină silueta.

”Nu, nu sunt gravidă și în realitate chiar nu am burta asta, așa cum am fost surprinsă în imagini! Într-adevăr nu mai sunt cum am fost, dar burta cum apare în imagini chiar nu o am. Suplă cum am fost nu mai sunt, dar nici așa cum apar aici. Nici nu stăteam dreaptă, de aia pare că am burta asta”, a spus Andreea Tonciu pentru spynews.ro.

În continuare, bruneta a ţinut să sublinieze faptul că ea ar fi prima persoană care ar dezvăluit dacă ar rămâne însărcinată. Andreea Tonciu nu are de gând să ţină ascuns un astfel de moment pentru că, din punctul său de vedere este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unei femei.

”Dacă e să fiu gravidă voi anunța eu, că e un moment frumos pe care vreau să-l împărtășesc cu toată lumea, atunci când va fi să se întâmple, dar nu, acum nu sunt gravidă”, a mai spus Andreea Tonciu.