Andrei Ungureanu, cunoscut drept ”Omul cu Tourette”, este marele câștigător al celui de-al nouălea sezon ”iUmor” de la Antena 1. Într-un videoclip, însă, Andrei Ungureanu a încercat să facă o farsă, explicând că, de fapt, nu ar suferi de acest sindrom. Adevărul, însă, l-a rostit chiar el.

Andrei Ungureanu, cel cunoscut drept ”Omul cu Tourette”, a câștigat cel de-al nouălea sezon ”iUmor” de la Antena 1. Finala a avut loc între 13 concurenți, însă unul singur a reușit să câștige premiul în valoare de 20.000 de euro, dat de Antena 1. Tânărul a reușit să îi facă atât pe jurați, cât și pe telespectatori să se amuze copios, fiind, astfel, cel mai votat concurent al acelui sezon.

Inițial, Andrei a devenit cunoscut pe platforma Tik Tok, acolo unde postează videoclipuri cu el. Apoi, tânărul a ajuns pe scena „iUmor”, unde a reușit să câștige un public numeros pe rețelele de socializare, dar și marele premiu pus în joc. Însă, la un moment dat, fostul concurent a declarat că nu ar suferi de sindromul Tourette și că, de fapt, s-ar fi prefăcut. Adevărul, însă, l-a rostit chiar el.

Andrei Ungureanu s-a prefăcut că are Tourette?! Adevărul despre câștigătorul iUmor de la Antena 1

Din dorința de a face o farsă unui vlogger, Andrei Ungureanu a încercat să îl convingă de faptul că nu ar suferi, de fapt, de sindromul Tourette. Iar, în tot acest timp, tânărul s-a abținut de la ticurile verbale pe care le are. Mai mult decât atât, momentul chiar devenise viral pe rețelele de socializare, multe persoane crezând, astfel, că Andrei nu ar suferi de sindrom.

Totuși, farsa pe care i-o făcuse vloggerului s-a transformat, în scurt timp, într-un moment de morală și mesaje dure primite din partea mai multor internauți. Fără să realizeze că tânărul face, de fapt, o farsă, mai multe persoane l-au judecat pe Andrei Ungureanu și l-au acuzat că ar fi mințit. Totuși, câștigătorul „iUmor” i-a asigurat pe aceștia că momentul respectiv a fost, de fapt, o glumă și le-a arătat acte medicale care atestă faptul că suferă de sindromul Tourette.

”Fiecare persoană care are Tourette nu trebuie să aibă exact aceleași ticuri. Că mulți întreabă de ce eu am așa și altul altfel. Pentru că Tourette se manifestă diferit. Are diferiți declanșatori, vorbește altfel, ce vezi, ce auzi, nu s-a găsit antidot, nu există”, a povestit Andrei Ungureanu la ”Xtra Night Show”.

