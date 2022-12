Angelica a fost dată afară din casă de soț pentru o femeie mai tânără. Bărbatul s-a mutat în casă cu amanta și copiii

Angelica a trăit o viață de coșmar alături de soțul ei. Pe lângă tot ce a fost nevoită să îndure lângă acesta, recent a mai primit o lovitură dură: a fost dată afară din casă, ba mai mult este acuzată de jaf! Femeia și-a spus povestea în cadrul unei emisiuni TV.

Angelica își dorește să i se facă dreptate. Femeia a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a trăit un coșmar alături de soțul său, iar acum a fost nevoită să plece din propria casă pentru ca el să locuiască acolo cu amanta sa, dar și cu copiii pe care aceștia îi au împreună.

Femeia susține că bărbatul de 59 de ani are o amantă de doar 27 de ani. Acum, Angelica nu își dorește decât să obțină divorțul și să primească ceea ce îi aparține după o căsnicie de aproape 40 de ani. Se pare că până acolo mai este cale lungă deoarece, soțul său o acuză de furt, ba chiar a depus și o plângere împotriva ei.

Angelica își dorește dreptate!

Angelica a mărturisit cu ochii în lacrimi faptul că a fost bătută și amenințată de bărbat. Individul încearcă să o intimideze și să o facă să renunțe la bunuri. De asemenea, Angelica a explicat faptul că ea se află acum în Italia, acolo unde muncește de mulți ani și de unde a adus acasă mai mulți bani decât soțul, care ar fi refuzat să muncească în străinătate.

„Avem două fete. Suntem căsătoriți din 83. (…) De când am născut-o pe a doua fetiță, el a fost numai muieratic. Eu l-am mai prins cu mai multe femei și l-am iertat datorită copiilor. (…) Am luat prea multe bătăi. (…) Am reclamat și dânsul spunea că nu e adevărat.”, a povestit Angelica.

În privința presupusului jaf, femeia susține că soțul le-a spus autorităților că ea a furat o sumă foarte mare din casă, care îi aparținea surorii lui. Sora ar fi depus mărturie în favoarea lui și astfel a reușit să fie credibil în fața oamenilor legii.