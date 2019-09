ANM a modificat prognoza! Schimbare drastică a vremii și fenomene meteo extreme

La nivelul întregii țări va fi resimțită o scădere bruscă a temperaturilor. Un val de aer polar se apropie dinspre nord-vestul Europei, îndreptându-se spre zona centrală a continentului.

Aerul polar va ajunge deasupra României în seara de miercuri, iar frigul se va intensifica mai ales în dimineața zilei de joi, atunci când sunt așteptate și scăderi semnificative de temperatură. Potrivit unei prognoze făcute de site-ul Severe Weather Europe, vor mai fi afectate și țările din centrul și estul Europei, conform playtech.ro.

Mai multe localități din patru județe se află – în această dimineață – sub cod galben de ceaţă, potrivit unor atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Mai multe localități din județele Harghita, Alba, Covasna și Brașov se află sub avertizare cod galben de ceață până la ora 9.00. Potrivit ANM, se semnaleză local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Prognoza meteo pentru perioada 30 septembrie – 6 octombrie

Potrivit specialiștilor de la ANM, vremea se va răci semnificativ, chiar dacă începutul acestei săptămâni aduce temperaturi de până la 31 de grade Celsius, cu precădere în Muntenia și Oltenia.

Valorile termice vor fi mai mari decât este normalul acestei perioade, în sudul și estil țării. Valorile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 32 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 8 şi 18 grade Celsius. Vremea se va răci la jumătatea săptămânii, temperaturile scâzând până la 16-17 grade Celsius, anunță specialiștii ANM.