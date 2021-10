Antonia, criticată dur de fani. Ce i-au reproşat internauţii

Antonia este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din România. Deşi o mare parte din oamenii care au auzit măcar o dată numele său o apreciază, există şi persoane care nu sunt de acord cu alegerile vedetei. Recent, cântăreaţa a publicat o imagine care a reuşit să creeze controverse în mediul online.

Antonia a fost numită în repetate rânduri „cea mai frumoasă femeie din România”, iar dacă ne uităm la apariţiile sale cu siguranţă nu este de mirare. Artista este posesoarea unui corp de invidiat pe care vedeta nu îl ascunde de ochii curioşilor.

În cea mai recentă vacanţă pe care a petrecut-o alături de Alex Velea, şatena a publicat câteva fotografii, printre care şi una în costum de baie. Recaţia unor internauţi a fost destul de acidă, iar pe lângă mesajele de apreciere, artista a primit și câteva critici.

„Nu e prea reușită poza, prea multa masă musculară…”/”Ce corp de amazoană ai”/”Ești o femeie superbă!”/”Ai fost mereu o femeie frumoasă, însă…începi să îți pierzi feminitatea…prea mulți mușchi, păcat!!!”/”Arați că un bărbat …păcat că ești foarte frumoasă”/”Unghiul din care te-a pozat persoana respectivă, un pic dezavantajos pentru tine, care ai un corp super”, au scris fanii în secțiunea de comentarii.

Antonia nu mai poate face copii

Însă, chiar dacă Antonia și-ar mai fi dorit să își mărească familia, Alex Velea a dezvăluit că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că iubita lui are anumite probleme de sănătate care o împiedică să susțină o nouă sarcină.

Alex Velea a declarat că nu vrea să o pună pe iubita lui în pericol și să riște, astfel că se mulțumesc cu familia pe care au acum și de care sunt foarte mândri: ”Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii…e ok.”, a declarat Alex Velea, în cadrul unei emisiuni tv.

CITEŞTE ŞI: CE SECRET INTIM A DEZVĂLUIT ANTONIA DESPRE ALEX VELEA: „ÎN CELE 5 MINUTE CÂT EȘTI ACASĂ…”

Antonia spunea în trecut că nu exclude posibilitatea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil, mai ales că fetița ei locuiește în Italia, alături de tatăl ei.

”Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit. Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa”, mărturisea Antonia în urmă cu ceva timp, pentru Click.ro.

Sursă foto: Instagram