Antonia, din nou însărcinată?! Imaginile cu burtica suspectă au dat-o de gol

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de 12 ani, iar acum planuri să se căsătorească. Însă, acesta s-ar putea să nu fie singurul pas important pe care îl fac. Artista a fost surprinsă cu burtică suspectă, iar fanii au reacționat imediat, întrebându-se dacă nu cumva este însărcinată din nou.

După șapte ani de procese cu fostul soț, Vincenzo Castellano, în 2020, Antonia a putut divorța oficial de italian. Din căsnicia cu acesta, cântăreața are o fată, Maya, are urmează să împlinească 14 ani pe 28 august. De asemenea, artista mai are doi băieți cu Alex Velea – Dominic (9 ani) și Akim (7 ani).

Citește și: Antonia, ipostază incendiară în mediul online! Artista a atras atenția fanilor cu acest detaliu

Antonia, surprinsă cu o burtică suspectă

Inițial, nu mulți au fost cei care au crezut în povestea de dragoste dintre Antonia și Alex Velea. Însă, odată cu trecerea timpului, cei doi au demonstrat că sunt suflete pereche, iar acum relația lor este mai puternică decât orice.

Dincolo de iubirea pe care și-o poartă, artiștii sunt și părinți minunați. Au împreună doi băieți de care se ocupă cu multă grijă. Antonia se bucură la maximum de clipele petrecute alături de Dominic și Akim, dar și de fiica ei din prima căsnicie, Maya. Mai mult decât atât, CANCAN.RO a surprins imagini rare cu vedeta și cei trei copii ai săi.

Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia, iar cei doi se gândesc să facă nunta în curând. Însă, fanii au observat că este posibil ca ce doi să facă și un alt pas important, și anume să devină din nou părinți. Recent, artista a publicat un videoclip în care apare cu o burtică suspectă.

Alex Velea și Antonia se înțeleg de minune. Așadar, nu ar fi exclus ca cei doi să își dorească să devină din nou părinți. Relația lor merge perfect, iar artistul are doar cuvinte de laudă la adresa iubitei sale.

„Eu pe ea nu o înșel, nu pentru că ar afla, ci pentru că nu simt. (…) O combinație de la sex la felul în care exprimi, atât tu ca bărbat femeii, cât și invers, felul în care o susții, felul în care îi faci complimente, să nu uiți de treburile acestea, să nu intri într-o rutină proastă, pentru că monotonia te va duce la despărțire. Ea mereu a știut să fie lângă mie. Să merg mai departe pe drumul meu și să nu renunț. (…) Îi spun exact ce mi-a spus și ea mie: să meargă pe drumul ei și să nu se abată de la principiile pe care le are. E prea bună. În cazul ei e mai complicat. Ea e un superstar, arată cum arată, stârnește și invidie. Nu vreau să o laud, că e nevastă-mea, dar câteodată stârnește invidia celor din jurul ei. E foarte ușor de plăcut, e caterincoasă, e plină de viață. Oriunde merge ea o să fie centrul atenției și asta nu cred că le convine celor din jurul ei.”, a spus Alex Velea, în cadrul podcastului Te ascult, moderat de Ilinca Vandici.

Citește și: Nu e o glumă! Câți lei costă cizmele excentrice pe care le-a purtat Antonia pe scena de la Neversea