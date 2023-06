Anunț oficial din partea Guvernului României. Acești angajați primesc 1000 de lei în plus la salariu

Zilele acestea, Marcel Ciolacu a transmis că a stabilit prin ședință de guvern ca salariile să fie mărite cu sume cuprinse între 100 și 1.000 de lei pentru angajații din sistemul medical. De asemenea, medicii și asistenții ar urma să primească și vouchere de vacanță.

După greva japoneză din sistemul medical, autoritățile au promis că vor crește salariile. Potrivit spuselor lui Marcel Ciolacu, promisiunea devine realitate.

„Onorăm promisiunea făcută sistemului sanitar. Este vorba de creşteri de venit pentru toate categoriile de angajaţi din Sănătate şi Asistenţă Socială, la salariul de bază maxim prevăzut în lege”, a spus premierul.

Cu cât cresc salariile de la 1 august

Iată valoarea creșterii salariale din sistemul medical:

a) 500 de lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar o gardă în afara normei legale de bază;

b) 1000 de lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în afara normei legale de bază,

c) 500 de lei pentru biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi;

d) 500 de lei pentru asistenții medicali, tehnicieni de radiologie şi imagistică licenţiati, asistenți medicali de laborator clinic licenţiați, licenţiați în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, asistenți medicali dentari licenţiati, asistenți medicali de profilaxie dentară licenţiați, asistenți medicali licenţiați în nutriţie şi dietetică, moaşe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor;

e) 100 lei pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, dar nu mai mult de 300 de lei lunar pentru toate categoriile de personal, cu excepția celor prevăzute la lit. a-c)”.

Vouchere de vacanță de la 1 iulie 2023

Potrivit unui comunicat de presă emis de către Marcel Ciolacu, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul sanitar. Mai mult de atât, toți angajații care aparțin acestei categorii vor fi răsplătiți cu vouchere de vacanță, de la data de 1 iulie.

„Am convins Ministerul Sănătăţii să reia angajările în sistemul public. Va fi aprobată prin memorandumuri organizarea de concursuri pentru aproximativ 14.000 de posturi, 4.000 imediat, restul de 10.000 în perioada următoare. Am obţinut finanţarea voucherelor de vacanţă de la bugetul de stat pentru toţi angajaţii din sistemul public de sănătate, începând cu 1 iulie 2023.

Am obţinut legiferarea zilelor suplimentare de concediu de odihnă pentru salariaţii din sănătate şi deblocarea negocierilor CCM. Am obţinut garanţia că, începând cu acest an, Federaţia Sanitas va negocia cu Ministerul Muncii Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de negociere Asistenţă Socială, contract ce nu a mai fost încheiat în ultimii 15 ani”, se mai precizează în comunicat.

