Anunțul a fost făcut oficial! Din ce an nu se vor mai fabrica mașinile pe benzină și motorină

Sunt vești importante pentru piața auto. Mașinile pe benzină și motorină vor fi interzise, iar producția va trebui să se adapteze la noile cerințe de pe piață. În acest sens, din anul 2035, domeniul auto va suferi o nouă „revoluție”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Sunt vești pe care mulți le așteptau cu sufletul la gură. Începând cu anul 2035, mașinile pe benzină și motorină nu se vor mai fabrica. Decizia oficială vine după ce Uniunea Europeană a ajuns la un acord referitor la interzicerea vânzărilor de noi mașini ce au motoare pe ardere internă. Se dorește trecerea către mașinile electrice.

Vezi și O MAȘINĂ PE CARE O CONDUC MII DE ROMÂNI AR PUTEA DISPĂREA DE PE PIAȚĂ. CE PLANURI AR AVEA PRODUCĂTORII AUTOVEHICULULUI

Anunț oficial: din 2035 nu se vor mai fabrica mașini pe benzină și motorină

În acest sens, până în anul 2035, producătorii de vehicule trebuie să reducă cu 100% emisiile de CO2. Având în vedere circumstanțele, mașinile pe benzină și motorină nu vor mai fi oferite spre vânzare.

„Cu aceste obiective, creăm claritate pentru industria auto și stimulăm inovația și investițiile pentru producătorii de mașini. În plus, achiziționarea și conducerea mașinilor cu emisii zero vor deveni mai ieftine pentru consumatori. Practic, se dorește ca Europa să aibă zero emisii, punându-se accept pe mediul înconjurător. Pe de altă parte, mai există un detaliu important, și anume faptul că mașinile uzate, produse înainte de anul 2035, vor mai putea fi achiziționate în continuare. Însă vânzarea de mașini noi va fi interzisă.

Sunt mulțumit că astăzi am ajuns la un acord cu Consiliul privind o revizuire ambițioasă a obiectivelor pentru 2030 și am sprijinit un obiectiv de 100% pentru 2035. Acest lucru este crucial pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și pentru a face condusul curat mai accesibil”, spune Jan Huitema, liderul negociatorilor de la Parlamentul European, arată Adevarul.

Citește și CAPCANELE DIN NOUL COD RUTIER! RĂMÂI FĂRĂ PERMIS INSTANT, DACĂ NU ŞTII NOUA REGULĂ

Schimbările încep, însă, să prindă contur. De exemplu, șeful brandului Volkswagen a anunțat că din anul 2033 se vor produce doar mașini electrice în Europa. De asemenea, și brandul Ford dorește să aibă trecerea cât mai rapidă spre fabricarea de mașini electrice. Până în 2024, Ford dorește să lanseze 7 vehicule de acest tip.

Sursă foto: Pixabay