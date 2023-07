Anunțul făcut de Maria Constantin, cu doar câteva zile înainte de nunta cu Robert Stoica. Cu ce problemă s-a confruntat artista: „După am ce am rămas însărcinată...”

În urmă cu patru zile, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit. Cei doi au semnat actele la Starea Civilă, iar în data de 4 august va fi cununia religioasă. Cu doar câteva zile înainte să aibă loc acest eveniment, artista în vârstă de 36 de ani le-a dezvăluit prietenilor virtuali o situație pe care a trăit-o, în perioada în care a rămas însărcinată. Iată mai jos, în articol, cu ce problemă s-a confruntat cântăreața.

În data de 25 iulie, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit civil. Îmbrăcați elegant și cu un entuziasm în suflete, cei doi îndrăgostiți au pășit la Starea Civilă și au semnat actele. Apoi, la începutul lunii august, cei doi vor face cununia religioasă și, după aceea, vor sărbători la petrecerea de nuntă. Cu doar câteva zile înainte de acest eveniment, artista a dorit să împărtășească, cu prietenii virtuali, o problemă pe care a întâmpinat-o în trecut.

Maria Constantin s-a confruntat cu o problemă de sănătate, după ce a rămas însărcinată

Mai cu seamă, Maria Constantin a vorbit despre perioada în care a fost însărcinată. Cântăreața în vârstă de 36 de ani, după ce a rămas gravidă, s-a confruntat cu o problemă de sănătate. I s-au măcinat dinții, din cauza lipsei de calciu, a stresului și oboselii. Pentru a rezolva această problemă, soția lui Robert Stoica a mers la stomatolog. Acum, se bucură de o dantură perfectă.

„Vreau să împărtășesc cu voi o bucurie a mea, pentru că mi-am propus ca până la nuntă, mai este fix o săptămână, să am acel zâmbet perfect și dantura perfectă. Am avut ceva probleme și nu știu, poate mulți sau multe dintre voi v-ați confruntat cu această problemă. Cel puțin eu, după am ce am rămas însărcinată, mulți dintre dinți mi s-au măcinat. Asta din cauza lipsei de calciu, probabil și pe bază de stres și oboseală, s-au acumulat mai multe lucruri și am avut probleme, ba chiar mi-am pierdut anumiți dinți. Am dantura perfectă (n.r. acum), am terminat de pus și implanturile, sunt super fericită. Nici nu pot să exprim câtă fericire am, pentru că am dantura perfectă!”, a povestit Maria Constantin pe internet.

Vezi și MESAJUL HALUCINANT PRIMIT DE MARIA CONSTANTIN DE LA O FEMEIE, LA SCURT TIMP DUPĂ CE S-A CĂSĂTORIT CU ROBERT STOICA: ”SPER SĂ NU PROFITE DE TINE”

Citește și MARIA CONSTANTIN, ANUNȚUL MULT AȘTEPTAT ÎNAINTE DE NUNTĂ. ARTISTA A VORBIT DESPRE A DOUA SARCINĂ: „O MARE MINUNE”

Artista și soțul ei nu au optat pentru o nuntă tradițională

Urmează un alt eveniment la fel de important în viața de cuplu. Maria Constantin și Robert Stoica se vor căsători religios, peste doar câteva zile. De altfel, după ceremonie, cei doi vor merge la petrecere, alături de invitați. Artista de muzică populară, însă, nu a optat pentru o nuntă tradițională. A mărturisit că nu dorește ca „femeile să vină acolo cu rochii lungi, pompoase, prea încorsetate, să nu se simtă bine. Nunta este pe stilul meu mai casual, nu foarte elegant”, potrivit Click.

Sursă foto: social media