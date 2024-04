Anunţul lui Forin Salam, după scandalurile uriaşe. Decizie radicală a manelistului

Florin Salam a făcut noi declarații despre clipele dificile prin care a trecut! După numeroasele scandaluri în care a fost implicat, manelistul a decis să vorbească despre perioada ce va urma pentru el, dar și cum a trecut prin momentele dureroase din ultimul timp.

Florin Salam a traversat recent o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate și că a fost implicat în diferite scandaluri. Cea care îi este alături la orice pas este soția lui, Roxana Dobre. Manelistul a decis să se schimbe și să revină pe scenă pentru fanii lui. Artistul este foarte nerăbdător de perioada ce va urma și crede că va fi un nou început mult mai bun.

Cu sprijinul necondiționat al soției sale, el se pregătește să facă schimbări majore în viața sa și să revină în fața fanilor. În ciuda dificultăților recente, artistul este determinat să își reia concertele și să ofere publicului său momente de bucurie. Roxana Dobre îl susține în această nouă etapă și va gestiona agenda evenimentelor sale pentru a-i facilita revenirea în lumina reflectoarelor.

„Mă simt foarte bine, sunt nerăbdător să intru să-mi bucur publicul. Sunt numărul 1 încă 100 de ani. Spuneau că sunt cu nasul pe sus sau obraznic, darul nu ți-l ia nimeni, decât Dumnezeu.

E cel mai bine acum și nu uitați, eu dacă, în perioada grea nu am putut să cânt, că am avut problemele mele și de sănătate și că l-am pierdut pe fratele eu, nu am mai avut starea necesară. Acum sunt bine, sunt pe drumul bun, o am pe soția mea cu agenda lângă mine. Eu nu am cum să nu mai ajung la petreceri. În primul rând, sunt cel mai bine plătit din România și cum să-mi pierd bănuții la copiii mei, vă iubesc și aveți încredere în plăcere petrecerilor. Petrecere fără Salam e ca banca fără bani”, a declarat Florin Salam într-o emisiune TV.