Apariție rară a lui Valentin Ceaușescu! Unde a ajuns să trăiască fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu

Valentin Ceaușescu a reapărut în spațiul public, după ani buni în care a lipsit. Fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu a acceptat să vorbească în cadrul unui documentar despre viaţa şi cariera lui Ladislau Boloni, bunul său prieten.

Valentin Ceaușescu a avut o apariție rară, după ani buni în care a lipsit din spațiul public. Regizorul şi producătorul maghiar Novak Tamas lucrează de mult timp la un documentar despre viața și cariera unuia dintre cei mai mari fotbaliști ai României, Ladislau Boloni. În acest proiect se regăsesc mai multe interviuri cu alte personalități din istoria fotbalului românesc, dar și din cel mondial. Foști colegi de echipă, prieteni apropiați, dar și oameni care i-au influențat cariera au oferit interviuri în acest documentar.

Printre ei, și Valentin Ceaușescu. Fostul patron al Stelei trăiește în București, după ce a ieșit la pensie. Este o fire discretă și a preferat să nu apară pe micile ecrane după tot ce s-a întâmplat la Revoluție.

„Are 75 de ani, este membru al Academiei Române de Ştiinţe ca fizician, este la pensie şi locuieşte în Bucureşti”, a spus regizorul Novak Tamas pentru Nemzeti Sport. Documentarul despre Ladislau Boloni ar urma să apară în 2024.

Valentin Ceaușescu, apariții rare după Revoluție

Valentin Ceaușescu a preferat să stea în umbră după Revoluție. Atunci a fost arestat și i s-a confiscat o mare parte din cărți. După ce a fost eliberat, nu a mai acordat interviuri și a renunțat la aparițiile publice. Este ultimul descendent al foștilor dictatori, Nicolae și Elena Ceaușescu, și cel care a condus Steaua în cea mai bună perioadă a echipei. După moartea părinților săi, Valentin a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică de la Măgurele. A rămas prieten cu Ladislau Boloni, cu care se întâlnește adesea.

Pe 7 iulie 2021, fiul fostului președinte al României a refuzat să participe la inaugurarea noului stadion al Stelei. ”A avut nişte probleme mai speciale. Eu am vorbit cu el, am stat mult timp împreună, ne-am plimbat. Oricum, cel mai important este că, cu sufletul, a fost cu noi şi ne-a transmis un cântec de Celentano, cred, că nu are sufieciente braţe ca să ne îmbrăţişeze pe toţi. E fantastic! V-am spus că este un om excepţional”, spunea, la acea vreme, Ladislau Boloni.