Aplicația care i-ar fi putut salva viața Alexandrei, când a sunat la 112. Ce programe ne ajută să distribuim localizarea noastră în doar 20 de secunde cu ajutorul telefonului

Alexandra Mâceșanu a sunat de câteva ori la numărul de urgență 112, joi, în ultimele sale clipe de viață. Cei care ar fi putut să o salveze nu au identificat la timp locația în care se afla fata de 15 ani, iar când au ajuns, cu o întârziere de 19 ore, a fost prea târziu. Potrivit specialiștilor, există o aplicație – Advanced Mobile Location (AML) pentru servicii de urgență care trimite automat poziția ta exactă atunci când suni la 112. Momentan, în România ea nu este implementată!

Advanced Mobile Location (AML) este o aplicație implementată în jumătate din țările europene și este suportată de toate smartphone-urile din prezent.

Advanced Mobile Location funcționează automat. Când inițiezi apelul către 112, telefonul pornește automat GPS-ul și wifi-ul și se folosește de ele pentru a determina poziția precisă în care te afli (prin GPS) sau măcar una aproximativă (prin wifi). Odată determinată, poziția este trimisă automat prin SMS către serviciile de urgență, potrivit nwradu.ro.

Practic, în timp ce operatorul 112 îți răspunde la apel, primește deja și SMS de la tine și vede pe ecran unde te afli. Nu necesită instalarea vreunei aplicații, nu necesită nimic din partea apelantului, acesta probabil nici nu știe că telefonul său face asta pe fundal.

„De ce nu funcționează în România? Pentru că operatorii telecom trebuie să implementeze și ei AML, că altfel telefonul tău nu știe că poate folosi acest serviciu, și desigur serviciul 112 trebuie să-l implementeze la rândul său. Pe scurt, este nevoie de o colaborare STS-ANCOM-operatori telecom, poate și IGSU. Poate de vreo licitație pe bani, desigur, pentru modificarea software-ului operatorilor 112”, scrie nwradu.ro.

Ce programe ne ajută să distribuim localizarea noastră în doar 20 de secunde cu ajutorul telefonului

Până la implementarea AML, avem la îndemână alte câteva aplicații cu ajutorul cărora putem fi depistați mult mai ușor, atunci când avem nevoie.

În prezent, cel puțin teoretic, o persoană poate fi localizată dacă telefonul său este ‘văzut’ de 2 sau 3 stâlpi de telefonie mobilă. Prin urmare, dacă cineva locuiește la periferia unui oraș, iar în jurul său este doar un stâlp de telefonie este mai dificil de localizat.

„În prezent, orice telefon cu Wi-Fi poate fi localizat pe baza GPS cu ajutorul localizării prin wi-fi. Telefonul nici măcar nu trebuie să aibă GPS-ul activ, câtă vreme va avea wi-fi-ul pornit. Fiecare spot wi-fi, inclusiv cel de acasă, indiferent dacă este parolat sau nu, transmite localizarea pe hartă în telefoane mobile și își poate raporta locația”, a precizat George Buhnici în emisiunea iLikeIT de la Pro TV.

Există și aplicația “Apel 112”, disponibilă gratuit pentru Android și iOS

Mai există și alte variante de “share location”, în afară de cea mai cunoscută, cea din WhatsApp.

În Google Maps există opțiunea de distribuire a localizării către o persoană de încredere pentru un timp definit sau pentru totdeauna, astfel încât să nu mai stăm să dăm ‘share location’ de fiecare dată.

„Dacă cineva are un iPhone și are la dispoziție doar 10 secunde pentru a vorbi, își poate anunța locul în care se află din aplicația “Find my phone” sau își poate transmite adresa email și parola pentru a fi găsit rapid. Sau poate accesa aplicația “busolă” de pe iPhone. O altă variantă este să intre pe o pagină de internet și să deschidă “Google Maps”, potrivit iLikeIT.

Cum instalezi gratuit aplicația Apel 112

Aplicația Apel 112 poate fi instalată din Google Play pentru telefoanele cu sistem de operare Android sau din Apple App Store pentru telefoanele iPhone cu sistem de operare iOS.

Dacă vă apare versiunea în limba engleză a aplicației e pentru că telefonul e setat pe această limbă. Puteți schimba limba telefonului pe română, după cum explică STS în răspunsul la recenzia unui utilizator, potrivit startupcafe.ro.

După instalare , la prima deschidere, aplicația îți cere numărul de telefon. Dacă telefonul este dual SIM poți introduce și numărul de pe a doua cartelă telefonică.

, la prima deschidere, aplicația îți cere numărul de telefon. Dacă telefonul este dual SIM poți introduce și numărul de pe a doua cartelă telefonică. Următorul ecran este cel cu ‘Termenii și condițiile de utilizare’ ; sunt 18 paragrafe, în câteva ecrane de text și e bine să le citești cu atenție ca să afli, de pildă, că nu există garanții de funcționare continuă sau fără erori.

; sunt 18 paragrafe, în câteva ecrane de text și e bine să le citești cu atenție ca să afli, de pildă, că nu există garanții de funcționare continuă sau fără erori. O precizare importantă din condițiile de utilizare este că aplicația Apel 112 transmite numărul de telefon și coordonatele de localizare (preluate de la GPS-ul mobilului) doar dacă utilizatorul are activă o conexiune de date.

Altă informație importantă este că datele de localizare sunt transmise la serviciul de urgență doar dacă suni din aplicația Apel 112 și dacă ai dat aplicației permisiunea de a transmite aceste date.

După ce ai acceptat ‘Termenii și condițiile de utilizare’ îți apare ecranul cu butonul roșu și informațiile esențiale:

– Numărul de telefon

-Coordonatele geografice

-Sub coordonatele geografice aplicația îți arată acuratețea localizării apoi un buton verde cu care poți trimite poziția.

-Sub buton există un link către Google Maps, harta online pe care poți vedea cât de corect te-a poziționat GPS-ul telefonului.