Ardelenii, optimiști în privința calificării cu Malmo: „Este greu, dar nu imposibil!”

Iuliu Mureșan, președintele campioanei României, CFR Cluj, a declarat că nu ar fi o surpriză dacă echipa pregătită de Toni Conceicao va reuși să întoarcă rezultatul înregistrat în prima manșă a turului doi preliminar al Champions League, scor 0-1, și ar obține calificarea în play-off-ul Champions League pe terenul suedezilor de la Malmo.

„Este greu, dar nu imposibil şi asta e cel mai important. Mergem să încercăm să ne calificăm, suntem foarte hotărâţi să continuăm în Liga Campionilor. Şansele de calificare sunt de 55%-45%, în favoarea lor. E bine că avem şanse, iar dacă vom juca bine şi vom fi concentraţi ne vom putea califica. Nu este importantă prima acum. Important e să jucăm bine şi să ne calificăm. După aceea vin şi banii, nu e problemă. Conceicao a urmărit echipa noastră, o ştie destul de bine. Are multe ideo, dar trebuie să le pună în practică treptat. Nu se pot schimba lucrurile aşa repede”, a declarat Iuliu Mureşan.

La rândul său, tehnicianu portughez al campioanei, Toni Conceicao, care i-a luat locul pe banca echipei lui Edward Iordănescu a dat asigurări că elevii săi vor face face totul pentru a întoarce soarta calificării!

„Evident că Malmo porneşte cu un avantaj din două motive. În primul rând pentru că a reuşit să se impună în meciul tur, de la Cluj, iar în al doilea rând pentru că se află în plină competiţie, au ritm şi au puse la punct relaţiile de joc. Am muncit pentru acest meci, am studiat meciul tur, am observat greşelile pe care le-am facut şi am încercat să le remediem. Ştim că Malmo e o echipă cu multe calităţi, e o formaţie foarte organizată, puternică în sectorul median, cu jucători foarte buni. Suntem conştienţi că vom întâlni un adversar foarte valoros. În ciuda acestor aspecte, vom face totul pentru a întoarce soarta calificării în favoarea noastră”, a declarat Toni Conceicao, la conferința de presă premergătoare duelului cu Malmo.

Manșa retur din turul al doilea preliminar al Champions League dintre Malmo și CFR Cluj va avea loc de la ora 20:15, fiind transmis în direct de Digi Sport și Telekom Sport.