Are cancer! Jucătoarea de tenis și-a spus drama, la început de 2025

Gabriela Dabrowski, jucătoarea de tenis canadiană în vârstă de 32 de ani, a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an, după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân. În ciuda încercărilor personale, sportiva a reușit să își continue cariera și să obțină performanțe remarcabile, devenind un exemplu de curaj și determinare în lumea sportului.

Diagnosticul a venit în primăvara anului 2024, când Dabrowski a descoperit un nodul la sânul stâng, confirmat ulterior de analize suplimentare. Perioada care a urmat a fost una extrem de solicitantă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

În lunile aprilie și mai, sportiva a trecut prin două intervenții chirurgicale, urmate de un tratament intens. Revenirea pe teren a fost dificilă, jucătoarea confruntându-se cu limitări fizice severe, inclusiv imposibilitatea de a ridica brațul stâng pentru a servi. Totuși, cu sprijinul echipei sale și cu o voință extraordinară, Gabriela a continuat să își urmeze visul.

Sezonul competițional din 2024 a fost unul de neuitat, în ciuda provocărilor. În luna august, Dabrowski a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris, câștigând medalia de bronz la dublu mixt alături de Felix Auger-Aliassime. Performanța a fost cu atât mai impresionantă, având în vedere că a fost obținută în timpul tratamentului pentru cancer. A urmat apoi o serie de alte reușite, inclusiv triumful la Turneul Campioanelor de la Riad, unde a cucerit titlul la dublu alături de Erin Routcliffe.

„Cum poate ceva atât de mic să provoace o problemă atât de mare? Asta m-am întrebat când am fost diagnosticată cu cancer de sân, la mijlocul lunii aprilie. Am simțit un nodul la sânul stâng, în timpul unei autoexaminări. Un doctor mi-a spus că nu este nimic și să nu-mi fac griji. Dar, în primăvara lui 2024 am simțit că nodulul s-a mărit, am făcut niște analize, îmi amintesc de apelul radiologului care se uitase la fotografii, mi-a explicat că nu poate fi un chist din cauza formei și a evoluției sale: un cuvânt pe care nu te aștepți să-l auzi niciodată. Într-o clipă, viața ta sau a unei persoane dragi este răsturnată.

Pentru că prevenția salvează. vieți: vreau să evidențiez calitatea vieții care poate fi menținută atunci când cancerul este depistat precoce, când medicii cu înaltă calificare au grijă de tine și când te înconjori de oameni care te susțin cu adevărat. Acum văd viața prin lentila recunoştinţei.

Nici măcar nu puteam ridica brațul stâng. La antrenament, antrenorul Patrick arunca mingea în locul meu, când era timpul să servesc”, a transmis Gabriela Dabrowski pe Instagram.