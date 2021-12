Armin Nicoară s-a emoționat până la lacrimi! Mărturisirile făcute de cântăreț: ”Îmi poartă noroc de fiecare dată”

Armin Nicoară s-a emoționat până la lacrimi când și-a vizitat bunica. Pentru mult timp, cântărețul nu a mai mers să stea de vorbă cu ea, iar, recent, s-a reîntâlnit cu persoana dragă. Pentru că are un program aglomerat, din cauza concertelor și spectacolelor pe care trebuie să le onoreze, Armin Nicoară a reușit să își ”elibereze” agenda și să meargă în vizită la ruda sa.

Emoționat până la lacrimi și mândru că îi este nepot, Armin Nicoară a făcut mărturisiri despre bunica sa. Cântărețul a vizitat-o și a dezvăluit că este persoana care îi poartă noroc. Chiar dacă a încercat să își stăpânească emoțiile atunci când a auzit-o, artistul a izbucnit în lacrimi. Bunica lui are 92 de ani și este o persoană fericită.

„De fiecare dată când vin la bunica mă emoționez, nu știu de ce. Nu pot să nu trec pe la ea. (…) Îmi poartă noroc de fiecare dată, când plec de aici am parte de ceva bun. (…) Are 92 de ani dar este mereu cu zâmbetul pe buze, așa ne-a învățat și pe noi, să fim mereu fericiți, mai ales că suntem o familie de artiști. Cred că nici nu mai știe ce vârstă are, dar ea e fericită”, a mărturisit Armin Nicoară în cadrul emisiunii Chef de Viață.

Citește și ABIA ACUM S-A AFLAT! DE CE NU POT AVEA COPII ARMIN NICOARA ȘI CLAUDIA PUICAN? „LA ARMIN ESTE O MICĂ PROBLEMĂ”

Ce spune Armin Nicoară despre nuntă

Armin Nicoară vrea nuntă mare pe stadion. Cunoscutul saxofonist plănuiește marele eveniment în vara anului viitor și vrea ca la nunta lui să aibă cinci perechi de nași.

„Am vorbit deja, zilele trecute, cu un masterchef, pentru ca invitații să aibă tot felul de delicatese, care să le placă. Tata se interesează pentru o formație din Turcia, să vină să ne cânte la petrecere. Vreau o nuntă cu peste 1.000 de persoane. Pe mine mă roagă mulți să îi chem la nuntă. M-am gândit și la faptul că nu o să am timp să mă văd cu toți, ca să le dau invitațiile, așa că o să îi anunț pe wp (n.red.-WhatsApp)”, spunea Armin Nicoară, în luna iunie.

Vezi și CĂLĂTORIE CU ”BUCLUC”! ARMIN NICOARĂ ȘI CLAUDIA PUICAN AU TRAS O SPERIETURĂ DE ZILE MARI LA UN HOTEL DIN AFRICA: ”ABIA AM DORMIT”

Sursă foto: Captură video Youtube