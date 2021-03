Artista Kimberley Walsh a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil. Vedeta urmează să nască la sfârșitul anului

Kimberley Walsh, de la Girls Aloud, a vorbit despre faptul că urmează să devină mamă pentru a treia oară, la sfârșitul acestui an. Artista a dezvăluit, de asemenea, sexului copilului pe care îl va aduce pe lume.

Bucurie mare pentru artista Kimberley Walsh. Aceasta urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil al său, la finalul anului 2021. Potrivit presei internaționale, vedeta este nerăbdătoare să devină din nou mămică și chiar a dezvăluit sexul bebelușului.

Kimberley Walsh va aduce pe lume un băiețel

Astfel, Kimberley Walsh urmează să aducă pe lume un băiețel la finalul anului 2021.

„Sora mea, Sally, are trei băieți și este însărcinată, are o lună în spatele meu cu cel de-al patrulea băiat, așa că în capul meu nu-mi puteam imagina decât având și eu un alt băiat”, a spus ea. „Ar fi fost un șoc să fie pe dos și să avem fetiță” a mai completat aceasta.

„Mi părut bine că era un băiat, pentru că vom avea șapte copii, amândouă, în total. Practic, vom avea propria noastră echipă de fotbal” a mai spus aceasta.

După ce a decis să nu cunoască sexul primilor ei doi copii, Bobby și Cole, înainte de nașterea lor, Kimberley Walsh a adăugat că de data aceasta a fost „frumos să se pregătească puțin” înainte de marele eveniment, așa că a decis că este cazul să afle sexul celui de-al treilea copil: băiețel!

„Cred că au fost destule surprize până acum, așa că am decis că este cazul să mă pregătesc puțin înainte. Plus că ceilalți copii mă întrebau mereu dacă vor avea o surioară sau un frățior. Așa am decis” a mai spus Kimberley Walsh.

„Soțul meu și-a dorit foarte mult încă un băiat în echipa noastră, așa că tot ceea ce pot să vă spun este că este extrem de încântat de când a auzit vestea” a mai completat vedeta, potrivit presei internaționale.