Artistul internațional Faydee a aruncat bomba, într-un interviu pentru CANCAN.RO! I-a pus “gând rău” cântărețului care a colaborat cu Drake și Cardi B

Însă informația furnizată de cântărețul australian este una de zile mari. Faydee i-a pus „gând rău” lui Bad Bunny și dorește neapărat un featuring cu acesta, în 2024.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată câți oameni au suferit pe cântecele tale?

Faydee: Nu, nu m-am gândit niciodată. De fapt, am o mulțime de oameni care vin la mine, spunându-mi cât de mult i-a ajutat muzica mea. Despre “Laugh Till You Cry” oamenii cred că a fost un cântec de despărțire. Unii oameni nu ai nicio idee despre ce este acest cântec, de fapt.

Mulți cred că a fost un cântec de dragoste. Îmi aduc aminte când am fost în România, când această piesă a ieșit prima dată, era un băiat care stătea lângă iubita lui și îmi spunea cât de mult el și iubita lui iubesc acel cântec. Și i-am zis că nu este tocmai cântecul potrivit pentru a fi dedicat iubitei lui.

CANCAN.RO: Faydee, care sunt planurile tale pentru 2024? Ce nu ai reușit să faci în 2023 și vrei să faci în 2024?

Faydee: Bună întrebare. 2024 va fi un an plin de surprize, am multe colaborări pe care nu le-am finalizat. Sunt foarte entuziasmat pentru că urmează să iasă. Aș vrea să mai scot un album, este deja o perioadă lungă de când am scos ultimul album. Au fost doar single-uri și am fost în turnee. Aș vrea să mai fac un tur al Americii. Am mai făcut-o și înainte, dar aș vrea să fac un turneu în toată America. Nu știu, mi-aș dori poate să am mai mulți copii?!

CANCAN.RO: Care este artistul cu care vrei să ai neapărat un featuring? Și asta chiar e ultima întrebare…

Faydee: Un singur artist?! Aș vrea să fac un cântec cu BAD BUNNY, el este artistul.

