Un interviu pentru ProTV pe care l-a făcut Mihaela Rădulescu avea să-i aducă vedetei marea iubire. Felix Baumgartner era cei intervievat, iar la scurt timp cei doi au început o relație, care acum are mai bine de cinci ani. Mihaela a povestit cum a început marea poveste de dragoste.

“Eu nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, doar îl admiram ca sportiv. În plus, citisem despre el că este un mare Don Juan, iar eu toată viața am fugit de genul ăsta de bărbat, playboy, pentru că știu că e din start o luptă pierdută să vrei să schimbi un asemenea om. Eu nu aveam niciun plan și, ca drept dovadă că omul era într-adevăr așa cum se spunea despre el, nici nu am apucat să mă asez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât”, a povestit Mihaela Rădulescu.

Felix a făcut rost de numărul ei de telefon și a bombardat-o cu mesaje.

“A doua zi, la eveniment, când erau toți oamenii adunați, el a venit glonț la mine și m-a întrebat direct de ce nu i-am răspuns la mesaje, în văzul tuturor. Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje și, după ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon ”Romanian Chick”! Ăsta este Felix Baumgartner! Chiar dacă inițial m-a enervat, apoi a început să mi se pară interesant. El reacționează de multe ori instinctiv, dar, una peste alta, este un tip foarte bine educat, este foarte real”, continuat dezvăluirile Mihaela Rădulescu.

Surpriză de Ziua Îndrăgostiților

Felix Baumgartner nu a ratat ocazia de a-i face o surpriză iubitei lui, Mihaela Rădulescui-a făcut o surpriză iubitei sale, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. El i-a trmis o melodie pe Instagram, care a făcut-o foarte fericită pe vedetă.

Acesta a postat pe contul său de Instagram o scurtă înregistrare, unde apare Mihaela Rădulescu și se aud câteva versuri din melodia „I kissed a girl”, interpretată de binecunoscuta Katy Perry.