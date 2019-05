Atac fără precedent a lui Miriuță: „Au ajuns arbitrii să decidă cine retrogradează sau cine rămâne!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt, a luat foc la finalul meciului pe are elevii săi l-au cedat cu 2-0 pe teren propriu în prologul rundei a XII-a a play-out-ului Ligii 1 cu FC Botoșan.

Tehnicianul a acuzat în termini duri maniera de arbitraj, reproșându-i centralului George Găman că nu le-a acordat elevilor săi un penalty la un henț făcut în careu de Andrei Patache în minutul 67, la scorul de 0-0.

„Chiar nu mai înţeleg. Au ajuns arbitrii să decidă cine retrogradează sau cine rămâne, din păcate. Îşi bat joc unii de munca băieţilor, nu a mea. De a lor. La Călăraşi de două ori henţ, acum henţ, că se mai dă? La alte echipe nici nu sunt atinşi în 16 metri şi o pune pe var. Nu trebuia să pierdem. După aspectul jocului şi după partidă nu trebuia să pierdem. Păcat. Dă 11m dacă îl am. Dacă are adversarul dă, că ai dat de atâtea ori, am primit atâtea 11m. Dă mi şi mie dacă am. Când să dai 11m dacă nu dai? la 0-0, câştigi jocul. Şi nu le face nimeni nimic, eu dacă zic ceva mă suspendă, lor? pune-l un an pe tuşă să vedem. E bătaie de joc, dar nu e prima dată”, a tunat Miriuță.

Tehnicianul lui Hermannstadt a acuzat și programarea de care a avut partre în acest final de sezon affrimând că e inadmisibil ca echippa sa să dispute într-un interval de doar cinci zile trei jocuri oficiale.

„Ce să mai zic? Bătaie de joc. Ăsta e adevărul. M-a băgat să joc 3 jocuri în 5 zile. Sunt singura echipă care a jucat 3 jocuri în 5 zile. Bătaie de joc” și-a continuat tirul tehnicianul lui Hermannstadt.

Sibienii îşi joacă viitorul în ultimele două etape ale campionatului în deplasare cu FC Voluntari și pe teren propriu cu Dunărea Călărași.