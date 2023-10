Atentat la Bruxelles, înainte de meciul de fotbal Belgia-Suedia. Cel puțin doi morți, spectatorii au fost ținuți în stadion

A avut loc un atentat la Bruxelles. Un tânăr a coborât de pe un scuter și a început să tragă cu o mitralieră. Autoritățile au confirmat deja decesul a două persoane. Incidentul a avut loc pe Boulevard d’Yprès.

În Capitala Belgiei s-au auzit focuri de armă, potrivit presei locală. Din primele informații, cei doi oameni asasinați purtau tricouri ale naționalei de fotbal a Suediei. De altfel, partida dintre Belgia și Suedia, care se desfășura la Bruxelles, s-a întrerupt la pauză, la scorul de 1-1, jucătorii suedezi nemaidorind să continue meciul după ce au auzit vestea.

Hamas în spatele atentatului?

Atentatul soldat cu cel puțin două persoane decedate a avut loc pe Boulevard d’Yprès. În imaginile făcute deja publice se poate observa un bărbat, îmbrăcat într-o vestă fluorescentă cum deschide focul în mijlocul străzii. În jurul orei 19:15, acesta a început să tragă cu o mitralieră. Totuși, niciun suspect nu a fost reținut până în acest moment.

Potrivit primelor informații, neverificate în totalitate, Hamas ar fi activat celule teroriste in orașele mari ale țărilor care și-au exprimat public sprijinul pentru Israel. Organizația ar fi amenințat Israelul că vor exista repercursiuni în Europa daca se intră terestru în Fâșia Gaza. Atentatul pare a fi doar un avertisment. Mai mult decât atât, focurile de armă au avut loc în timpul unui meci important dintre Belgia și Suedia, în preliminariile Euro. Cele două persoane care și-au pierdut viața purtau tricouri suedeze.

Franța se află în ”urgență atentat”

Vineri, 13 octombrie, a avut loc în Franța un atac al unui tânăr rus. De atunci, țara se află în ”urgență atentat”, cel mai ridicat nivel al dispozitivului de protecție Vigipirate. Sunt mobilizați pe ansamblul teritoriului 7000 de soldați și 10.000 de polițiști, jandarmi și militari, aceștia din urmă fiind prezenți încă de la izbucnirea conflictului dintre Hamas și Israel. Practic, a fost consolidată securitatea în cazul evenimentelor mari sau în cazul meciurilor desfășurate în cadrul Campionatului Mondial de Rugby.

Autoritățile au decis ca luni, 16 octombrie, în toate instituțiile de învățământ să fie menținut un minut de tăcere ca semn de omagiu adus victimelor atentatelor săvârșite împotriva școlilor. Iar până la ora 10, toate cursurile au fost anulate. De asemenea, în fața școlilor vor patrula soldați.

Gérald Darmanin, ministrul de interne francez susține că „există, fără dubiu, o legătură dintre atacul de vineri și ceea ce se întâmplă între Israel și Hamas”.

Pascal Pautremat, expert în terorism a explicat că Hamas comunică foarte mult cu adepții săi și crede că există o legătura între atentatele din Europa și războiul din Israel.

„Este o certitudine. Hamas comunică foarte mult iar adepții lor de abia așteaptă. În plus, în Europa, există curente fundamentaliste musulmane, unul ce vine din Pakistan – tabligh, un altul a fost adus de adepți din Turcia, apoi mai există și organizația Frații musulmani. Cu toții împrăștie idei foarte puternice în favoarea musulmanilor, care, sunt prezentați ca fiind expuși unor presiuni. În cazul tânărului din Arras și-a lăsat amprenta mediul familial și amical. El a fost educat în acest spirit de fundamentalism musulman. Iar el s-a luat de un profesor de litere, adică, de cineva care are capacitatea de analiză critică, cineva care se poate distanța și explica, arăta tocmai celor care au o viziune fundamentalistă, toate contradicțiile și aberațiile. Ceea ce este imposibil de acceptat pentru fundamentaliști”, a spus Pascal Pautremat pentru rfi.ro.

Antrenorul Suediei a oferit primele declarații

În urma incidentului, cei 35.000 de spectatorii au fost ținuți în stadion, urmând ca forțele de ordine să gândească un plan pentru evacuarea lor în siguranță. Potrivit presei străine, selecționerul Suediei susține că nu a știut nimic înainte de meci și este îngrozit de cele întâmplate. Meciul Belgia-Suedia a fost suspendat pentru că nu ar fi putut continua în astfel de condiții.

”În ce fel de lume trăim? Absolut dezgustător! Decizia de la pauză a fost evidentă, nu putem juca. E tragic și ne gândim la cei afectați și la rudele lor. Nu am știut nimic înainte de meci! Nu am mai fi jucat fotbal în asemenea condiții! Am vorbit la pauză și am oprit meciul, belgienii au fost total de acord. Nu avem cum să mai jucăm”, a declarat Janne Andersson, selecționerul Suediei, potrivit Aftonbladet.se