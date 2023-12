Au apărut ultimele imagini cu Shara în viață. Cum a murit, de fapt, eleva olimpică în camera unui băiat pe care l-a cunoscut pe internet

Au apărut ultimele imagini cu Shara Maria în viață! Adolescenta de 16 ani s-a prăbușit în camera iubitului ei, în Neamț. Eleva olimpică din București îl cunoscuse pe acesta pe internet, iar după o perioadă a decis să-l întâlnească. A mers în orașul lui la o conferință națională a elevilor, unde a ales să se vadă cu Mateo. El a luat-o acasă, apoi s-au închis în cameră, iar după câteva ore s-a auzit un zgomot puternic. Copila zăcea într-o baltă de sânge atunci când au venit medicii.

Shara Ionășchiță avea 16 ani și toată viața înainte. Adolescenta plecase din București la Piatra Neamț pentru a lua parte la o conferinţă naţională a elevilor. Pe 31 iulie a părăsit Capitala, alături de o prietenă. Ajunși acolo, fata s-a întâlnit cu un băiat de 19 ani, cu care vorbea pe o rețea de socializare de circa trei ani. Acesta a invitat-o acasă, iar adolescenta a mers fără să știe ce avea să urmeze.

Cei doi s-au închis în camera lui, așa cum au surprins camerele de supraveghere. După ceva timp, s-a auzit un zgomot puternic. Băiatul a ieșit repede din cameră și a strigat după părinții lui. Mama lui a fost prima care a urcat în cameră, a văzut că fata nu răspunde, apoi a decis să sune la 112. Sigur că, înainte l-a întrebat ce s-a întâmplat și dacă a întreținut relații intime cu ea.

Conversația dintre băiat și părinți a sunat așa, potrivit Antena 3:

Mateo: Nu ştiu ce are.

Părinți: A băut ceva?

Mateo: Nu!

Părinți: Câţi ani are?

Mateo: 17!

Părinți: Sun la 112. Ați făcut s**, da?

Mateo: Eu nici n-am început, cum ar veni.

Părinți: Bună seara. A leșinat și nu răspunde!

Mateo ar fi încercat să ascundă probe importante din dosarul morții Sharei

Cât timp au așteptat echipajele medicale, Mateo a încercat să ascundă ceva în buzunarul lui.

Părinți: E leșinată, Doamne iartă-mă, nu știu care-i treaba.

Părinți: De ce e venită ea la Piatra?

Mateo: Clubul de debate.

Părinți: Ce-i ăla?

Mateo: Un club în care se vorbește despre subiecte, un concurs oarecum.

Părinți: De unde o cunoști?

Mateo: De pe internet, am vorbit cam mult timp, din carantină vorbesc cu ea.

Au apărut medicii și polițiștii, între timp:

Medici: A făcut avort, aşa e?

Mateo: Nu, nu. Nu ştiu.

Medici: De unde e sângerarea asta așa? Spuneți.

Mateo: Nu știu. De la ea. Nu știu să vă explic.

Medici: De la ea cum? Ați făcut s**?

Mateo: Am început oarecum. Și, după am zis că mai bine nu. Am mers să o ridic, am văzut că nu spune nimic.

Shara se afla într-o baltă de sânge. Mateo le-a explicat oamenilor legii cum a ajuns adolescenta la el în casă. Cercetările continuă în cazul morții copilei de 16 ani. Mateo este acuzat de trafic de droguri şi deținere în vederea consumului. Pe de altă parte, părinții Sharei sunt devastați de durere și spun că tânărul nu a fost acuzat de omor. După autopsie, medicii legiști au descoperit în trupul tinerei cel puțin trei tipuri de droguri.