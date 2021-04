Aurel Pădureanu, regretă că a apelat la Gigi Becali. Artistul și-a găsit o locuință și nu mai are nevoie de ajutor: "Vreau să-i cer scuze lui Gigi Becali"

Aurel Pădureanu s-a săturat să fie acuzat că cerșește milă și a spus lucrurilor pe nume. Soțul regretatei artiste, Cornelia Catanga, a fost nevoit să părăsească imobilul în care a locuit alături de cântăreață, dar are unde să locuiască. Nu mai vrea ajutorul nimănui și îi cere scuze și lui Gigi Becali. Artistus suține că s-a ajuns prea departe, iar oamenii au înțeles greșit strigătul lui de ajutor.

La scurt timp după decesul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu susținea că viața îl lovește mult prea tare. Rămânea fără dragostea vieții sale, dar și fără locuința în care a trăit în ultimii ani. La momentul respectiv, Aurel Pădureanu cerea ajutorul mai multor persoane influente și cunoscute pentru actele de caritate pe care le fac, printre acestea și lui Gigi Becali. După ce a primit un răspuns din partea latifundiarului din Pipera, cu care nu a fost de acord, artistul s-a revoltat, dar acum, spune că oamenii l-au înțeles greșit.

Aurel Pădureanu: „Vreau să-i cer scuze lui Gigi Becali” Deși încă îi este greu, iar lipsa Corneliei Catanga se simte din ce în ce mai tare, Aurel Pădureanu a reușit să răzbească. S-a mutat la fiica lui și va petrece sărbătorile pascale alături de familia lui. De asemenea, artistul a mai declarat și faptul că îi pare rău că s-a făcut tevatură din cauza ajutorului pe care i l-a cerut lui Gigi Becali.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt alături de copiii mei și nu am nevoie de nimic. Trebuie să mai treacă foarte mulți ani, ca să avem un Paște liniștit! E greu să dispară cineva care ți-a fost alături 33 de ani.

M-am mutat la fata mea, că ea are un apartament. Nu vreau să mai apelez la nimeni că s-au interpretat alte lucruri, că mă rog de toată lumea, că tun și fulger, că am zis de Becali. Nu e adevărat, eu vreau să îi cer scuze omului ăsta, că nu am obligat pe nimeni cu nimic”, a spus Pădureanu pentru Fanatik.

Aurel Pădureanu: „Toată viața o să-mi pară rău că am apelat la dânsul”

„A zis Becali că nu mă cunoaște, că nu o cunoaște nici pe Cornelia… Cum să spui asta, când pe Cornelia o știe toată!? I-am cântat când a cununat-o pe doamna Firea și, în al doilea rând, am cântat la Casa Băneasa timp de 23 de ani. Acolo venea domnul Becali – acum mulți ani- la două, trezi zile, în permanență.

Și cum să spună că nu ne cunoaște? Probabil că nu face apel la memorie, dar nu sunt supărat! Îi cer scuze public. Toată viața mie o să îmi pară rău că am apelat la dânsul. Nu am nevoie, nu vreau niciun fel de milostenie de la nimeni”, a continuat el.

