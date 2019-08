Avocatul Luizei, Tonel Pop, interzis la cercetări. Motivul: și-a făcut un selfie, îmbrăcat în combinezon

Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat că procurorul de caz nu îi mai permite să participe la cercetări şi la percheziţiile de la domiciliul lui Gheorghe Dincă deoarece, spune apărătorul, anchetatorii nu vor ca acesta să ştie cum decurge urmărirea penală.

„(procurorul de caz, n.r.) Găseşte pretexte, încearcă să-mi facă anumite capcane pentru a mă intimida şi pentru a nu cunoaşte eu, familia, presa, ce face acolo. Am plecat pentru că mi-a interzis. (…) Procurorul m-a invitat să vin la dânsul la poliţia locală să discutăm dar să nu cumva să pătrund în câmpul în care se fac cercetări. Atunci de ce mai suntem aici dacă nu avem voie? Eu am ordonanţă prin care ni se permite”, a declarat avocatul familiei Luizei.

Tonel Pop a relatat şi un moment când a cerut anchetatorilor să îi facă în combinizonul necesar participării la cercetări.

„Am cerut şefului criminaliştilor de aici să-mi facă o fotografie cu combinizonul pentru că era haios au făcut o fotografie în faţa prelatei. Cu combinizonul.(…) Pentru că era haios. Dânşii au făcut o poză pe o prelată. Nu se vede nicio frunză. (…) Era haioasă cu combinizonul cu toate, cu mănuşi şi am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit. Acea fotografie nu e în câmpul delimitat, ci e la corp. Eram la 30 de metri, nu în câmpul infracţional. Au găsit un pretext, pretextul a fost înainte de a face poza, nu are legătură una cu alta. (…) Am şters, au şters şi dânşii, a fost un pretext”, a explicat Tonel Pop.

Procurorii DIICOT, care lucrează la cazul din Caracal, vor să sesizeze Baroul în privinţa avocatului familiei Luizei, după ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dincă şi a făcut şi un selfie. Iniţial, avocatul a spus că un anchetator i-a făcut o poză.

Surse judiciare au precizat, pentru Mediafax, că procurorii care anchetează cazul crimelor din Caracal vor să sesizeze Baroul Bucureşti în privinţa avocatului Tonel Pop, care reprezintă familia Luizei.

Avocatul ar fi făcut mai multe fotografii în câmpul infracţional (casa lui Gheorghe Dincă) cercetat de anchetatori şi şi-ar fi făcut şi un selfie, îmbrăcat în combinezon. Ulterior, acesta a fost îndepărtat de la cercetări. Pe de altă parte, avocatul Tonel Pop a declarat jurnaliştilor că procurorul de caz nu îi mai permite accesul la anchetă pentru că anchetatorii nu vor ca acesta să anunţe în presă detaliile.

