„Bă, ce sărăcie e la voi în România!” Discuție halucinantă între un fost „tricolor” și un star din Premier League

Florin Gardoș (33 de ani), fost fotbalist la FCSB, Southampton și cu selecții în echipa națională, și-a amintit, în cel mai recent interviu, de o discuție pe care a avut-o cu Ryan Bertrand, fostul lui coleg din gruparea „sfinților”, în prezent legitimat la Leicester City, în Premier League.

Florin Gardoș, retras din fotbal, și Ryan Bertrand s-au duelat în 2010, în partida România U21 – Anglia U21, decisivă pentru calificarea la Campionatul European de Tineret. Jocul a avut loc la Botoșani, iar englezul a fost neplăcut surprins de ce a întâlnit în Moldova.

„S-a jucat la Botoșani dintr-o obsesie a federalilor de a juca pe un stadion pe care am mai câștigat. În lotul Angliei, era Ryan Bertrand, care a câștigat Champions League cu Chelsea. Pe urmă l-am avut coleg la Southampton. Ne-am adus aminte de meciul ăsta, care a fost un baraj pentru EURO. Mi-a zis: «Bă, ce sărăcie e la voi în România!» .I-am spus: «E, nu zic că nu e, dar ne-am dus în polul sărăciei, la Botoșani», adică nu e chiar așa rău. Un meci incredibil, o dublă cu Anglia. În deplasare am jucat la Norwich, a fost extraordinar”, a dezvăluit Florin Gardoș, potrivit sport.ro.

Florin Gardoș s-a retras din fotbal la 33 de ani!

În aprilie, Florin Gardoș a postat pe rețelele sociale un mesaj prin intermediul căruia și-a anunțat retragerea din fotbal, ocazie cu care parcurs momentele importante ale carierei sale.

„În anul 2008 eram rezerva echipei Concordiei Chiajna, care juca în Liga 2. Aveam acasă un poster cu Steaua, cu bucuria câștigării titlului din 2006. Era prima etapă, la Ploiești. Stăteam pe bancă în timpul meciului și mă gândeam: ‘Ce tare ar fi să ajung la Steaua!’. Apoi mi-am dat una peste ochi și mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga a 2-a. Nea Liță a strigat la mine: ‘Florine, hai că intri!’.

16 august 2010, ajunsesem la Steaua. A 4-a etapă din tur, in Ghencea. Stăteam pe bancă și mă gândeam: ‘Wow, sunt la Steaua! Cum ar fi s-ajung în Premier League?’. M-am scuturat repede și mi-am dat seama că eu nici nu apucasem să debutez în Liga 1. ‘Mister’ Ilie Dumitrescu a strigat la mine: ‘Florine, hai că intri!’.

În 2014 am ajuns în Premier League, de data asta antrenor era Ronald Koeman. Și povestea s-a repetat. La 23 de ani de când am călcat prima oară pe un stadion de fotbal, am decis că e momentul oportun să pun punct carierei de fotbalist profesionist. Le mulțumesc antrenorilor, colegilor, suporterilor și tuturor celor care m-au ajutat să-mi trăiesc visul. Pentru mine urmează un nou capitol. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături„, a fost mesajul scris de Florin Gardoș.