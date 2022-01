Băiețel sau fetiță? Luis Gabriel și Haziran au dezvăluit sexul bebelușului

Bucurie fără margini pentru Luis Gabriel și Haziran. Mai este puțin până când vor deveni părinți pentru prima dată, iar cu ocazia unei petreceri, la care au participat apropiații cuplului, cei doi au aflat sexul bebelușului. Băiețel sau fetiță?

Luis Gabriel și iubita lui Haziran au reușit să țină secret, până acum, dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Alături de familie și prietenii apropiați, cei doi au organizat o petrecere care a avut ca scop dezvăluirea sexului bebelușului. Surorile lui Haziran au fost singurele persoane care au știut ”secretul”, dar și cele care au pus la cale totul.

Deși medicul le-a spus să sunt șanse să devină părinții unei fetițe, în urmă cu puțin timp, cei doi au dezvăluit că vor avea un băiețel, iar visul cântărețului pare să prindă contur. Luis Gabriel își dorește un viitor strălucit pentru fiul lui și visează ca acesta să devină un fotbalist cu renume.

Haziran ar fi trebuit să aibă gemeni

Iubita lui Luis Gabriel ar fi trebuit să aibă gemeni, însă unul din embrioni s-a oprit din evoluție:

„Am avut parte de niște complicații. Chiar de ziua lui Luis, acum câteva zile, am ajuns la spital și am aflat că trebuiau să fie doi săculeți, dintre care unul s-a oprit din evoluție și trebuie eliminat. (…) Eu visasem fată și băiat, cu o seară înainte”, a dezvăluit Haziran la Xtra Night Show.

Luis Gabriel și iubita sa Haziran sunt împreună de aproximativ un an, iar pentru că lucrurile au decurs foarte bine între cei doi, cântărețul s-a gândit să o ceară de soție pe frumoasa lui iubită, iar răspunsul acesteia a fost, evident, un mare „Da”.

”Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat. M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet”, a declarat Luis Gabriel.

Sursa foto: Instagram.ro