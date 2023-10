BANC | „Am un milion de nervi, m-am certat cu Vasile”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh care să-ți provoace hohote de râs! Vezi gluma de astăzi. Totul pornește de la o conversație hilară între doi prieteni.

Iată gluma:

„-Deci am un milion de nervi, m-am certat cu Vasile. Nici nu ştiu cu ce să încep ca e poveste lungă.

-Începe cu sfârșitul ca n-am prea mult timp.

-Aaa ok. Și am plecat acasă plângând”

(NU RATA: BANCUL ZILEI | Ce a făcut o pensionară pe un vas de croazieră)

Bancuri cu Vasile

Iată și alte bancuri savuroase cu Vasile:

Vasile se însoară

„Vasile şi Lenuța s-au căsătorit. După căsătorie, au plecat la Poiana Brașov în luna de miere.

Pe Valea Prahovei, Vasile a pus o mână pe genunchiul Lenuței, iar aceasta i-a spus, chicotind:

– Vasilică, poți să mergi mai departe dacă vrei ceva… Aşa că Vasile a condus până la Cluj”.

Vasile divorțează

„Doi prieteni stau de vorbă pe aplicația Messenger.

– Bă, Vasile, eu cred că o să divorțez.

– Bă, ești nebun? De ce? Ce s-a întâmplat?

– Nevastă-mea mă tratează ca pe un câine.

– Cum adică, bă, te bate, te leagă?

– Nu, bă, nebunule, dar vrea să îi fiu fidel”.

Vasile și Alinuța

„Discuție între Alinuța și Vasile.

Alinuța întreabă:

– Băi, Vasile, tu știi codul 5918?

Vasile răspunde:

– Nu! Mi-l zici tu?

Alinuța nu stă pe gânduri și îi răspunde:

– Bineînțeles, este cam așa: 5 minute de plăcere, 9 luni de așteptare, 18 ani de pensie alimentară și dacă intră la facultate, te-ai scos!”

Vasile stă de vorbă cu Ion

„Vasile stă la o vorbă cu prietenul lui, Ion:

– Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, excepțional: mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare. Da’ să vezi ce fază pățesc: mă duc într-o dimineață la micul dejun, Maria mea rămâne în cameră.

Când mă întorc, ia-o pe Maria de unde nu-i!

O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepție și aflu că e în camera la Antonio Banderas. Mă duc acolo, bat la ușă, deschide Antonio.

Antonio, bărbat bine: înalt, frumos, plin de mușchi, brunet, ochi albaștri, fără pic de burtă.

Când colo, iese Maria mea dezbrăcată din baie! Cu sânii vai mama ei, fundul lăsat, cearcăne ……. bă, mi-a fost o rușine de omul ăla …”

Vasile stă la un pahar cu Ion

„Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:

– Mă Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?

– Nu mă, ce?… răspunse Vasile, holbându-se.

– Că e frumoasă şi supusă, mă.

– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adică…supusă?

– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă Vasile…”

Dacă ți-au plăcut glumele, nu ezita să le arăți și prietenilor tăi! Fii tu amuzantul grupului!

(NU RATA: BANCUL ZILEI | Cum fac amor medicii)