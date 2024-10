BANC | Bulă a înnebunit

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dragi cititori, știm cât de mult vă plac bancurile cu Bulă, așa că vă punem la dispoziție unul nou. Discuția hilară dintre el și doctor, după ce se prezintă la programare. Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul de azi:

– Domnule doctor, am înnebunit, am înnebunit, am înnebunit!!!

– Stați, domnule Bulă, liniștiți-vă, totul va fi bine. Spuneți-mi ce s-a întâmplat.

– Aseară am fost la iubita mea.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu domnule doctor. Și ne-am iubit și ne-am sărutat și…

– Atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, domnule doctor, nu… Și a venit bărba-su și…

– Și ai înnebunit?

– Nu nene, nu, lasă-mă să povestesc! Și am fugit pe balcon.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, nu! Și mă țineam de balustradă, atârnam în jos și soțul femeii a venit cu ciocanul și mi-a dat peste fiecare deget.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, a venit cu fierul de călcat și mi-a dat peste fiecare degețel și…

– Atunci ai înnebunit?????

– Nu, domnule doctor, nu. A venit apoi cu apă fiartă și mi-a turnat în cap.

– Aoleo! Și atunci ai înnebunit, așa e?

– Nu! Am înnebunit când m-am uitat în jos.

– Și ce ai văzut, Bulă?

– Domnule doctor, am văzut că eram la parter.

Alte bancuri amuzante

Bulă își lasă vecina însărcinată

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună că este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

– Bubulino, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a iesit următorul rezultat surprinzător:

– Bulă a fost întotdeauna steril.

Bulă merge la doctor cu o problemă neobișnuită.

Domnule doctor, am o problemă gravă, mă doare tot corpul!

Cum adică tot corpul, Bulă? întreabă doctorul mirat.

Da, domnule doctor, dacă mă ating la cap, mă doare. Dacă mă ating la piept, mă doare. Dacă mă ating la genunchi, mă doare… Doctorul îl examinează atent pe Bulă și îi spune:

Bulă, de ce nu mi-ai spus de la început? Ai degetul rupt!