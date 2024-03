BANC | „Bulă, cum de ești burlac la 50 de ani?”

Dragi cititor, weekendul este deja aici, la fel și voia bună. Începeți ziua într-o notă pozitivă. CANCAN.ro a pregătit în această dimineață un banc savuros care vă va face să râdeți cu lacrimi. Protagonistul de astăzi este chiar simpaticul și îndrăgitul Bulă.

Iată gluma savuroasă pe care v-o propunem în această dimineață?

– Bulă, cum de ești burlac la 50 de ani?

– Pentru că socrii mei nu au vrut să aibă copii.

Dacă v-am deschis apetitul de glume, trebuie să știți că am pregătit și o surpriză. Mai jos, regăsiți o selecție de bancuri bonus cu și despre cel mai cunoscut personaj din istoria glumelor românești, Bulă.

Și mai multe bancuri cu Bulă. Râzi cu lacrimi!

Bulă și limba engleză

-Bulă, tradu în engleză: ”Pisica a sărit în apă și s-a înecat”.

-Foarte simplu: ”The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”

Bulă face dragoste cu o tipă pe întuneric

Bula turmentat rău. După ce face dragoste cu o tipă pe întuneric, fuge repede la carneţelul lui şi începe să noteze ceva. Tipa, supărată, îi spune:

– Ce nesimţit eşti, ce, eu sunt din alea să mă treci în carnet?

– Nu te trec, îi răspunde Bulă, te şterg!

-Cum??? Nu mai vezi nimic?! Sunt nevasta ta tâmpitule!

Bulă și vecina

Vecina bate la ușa lui Bulă:

– Vecine, am chef! Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?

– Nu, vecină!

– În acest caz, ține-mi și mie câinele!

