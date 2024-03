BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”

Dragi cititori, începeți săptămâna cu voie bună și hohote de râs! În această dimineață, CANCAN.ro a pregătit pentru voi o glumă savuroasă. Râsul cu lacrimi este garantat! Protagonistul de astăzi este chiar faimosul și îndrăgitul Bulă.

Iată gluma pe care v-o propunem în această dimineață:

– Bulă, diseară ieșim și noi?

– Ieșim, Bubulino, ieșim. Dar unde ai vrea, ai vreo idee?

– Da! Unul din viața celuilalt.

Distracția nu se termină aici! Am pregătit și o surpriză pentru voi. Începeți săptămâna într-o notă pozitivă! Mai jos, regăsiți o selecție de bancuri bonus.

Alte bancuri cu Bulă. Râzi cu lacrimi!

La semafor, Bulă strigă după o tânără frumoasă

La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada.

– Pisi, pisi! Pot să te întreb ceva?

– Spune!

– Ce mănânci de ești atât de bună?

– Banii fraierilor ca tine!

Bulă și Bubulina, în parc

Bulă și Bubulina stau pe bancă, în parc. La un moment dat, Bulă îi zice:

-Bubulino, mi-e foarte frig! Pot să-mi încălzesc mâinile între picioarele tale?

-Măi Bulă, dar la urechi nu ți-e frig?

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecine

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

