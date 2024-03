BANC | Bulă e oprit de un polițist de la Rutieră: „De ce circulați pe trotuar?”

Dragi cititori, weekendul este deja aici.Începeți ziua cu zâmbetul pe buze. CANCAN.RO a pregătit pentru voi o glumă savuroasă.Râsul cu lacrimi este garantat! Să dăm drumul distracției de weekend! Protagonistul de astăzi este nimeni altul decât simpaticul personaj Bulă.

Bulă este oprit de un polițist de la Rutieră:

– Domnule, de ce circulați pe trotuar?

– Păi pe unde ați vrea să merg, domnule polițist! Pe stradă nu am voie, că nu am permis.

Alte bancuri cu Bulă

Alte bancuri cu Bulă

Bulă și filmele deocheate

-Bulă, a venit vremea să avem o discuție despre filmele deocheate de pe internet.

-Ok, tată, spune-mi.

-Cum fac să șterg istoricul, să nu vadă maică-ta că m-am uitat la ele?

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“! – Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecina

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

