BANC | Bulă merge pe malul mării, găsește o sticlă

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Bula merge pe malul marii, gaseste o sticla. Freaca sticla si bineinteles, iese un duh.

-Iti indeplinesc trei dorinte, ii zice duhul. Dar exista o smecherie.

-Ce smecherie, duhule?

-De fiecare data cand iti doresti ceva, fiecare prieten de-al tau primeste dublu ce ai primit si tu.

-Eee…nicio problema.

-Bine, care este prima ta dorinta? intreaba duhul.

-Intotdeauna mi-am dorit un Ferrari.

POOF! Un Ferrari a aparut in fata lui Bula.

-Acum fiecare prieten de-al tau are 2 Ferrari-uri. Urmatoarea dorinta?

-Mi-ar place sa am un milion de dolari.

POOFT! Geanta cu bani a aparut la picioarele lui Bula.

-Acum fiecare prieten de-al tau are 2 milioane de dolari.

-E bine atat timp cat am un milion de dolari.

-Si a treia si ultima dorinta?

Sta Bula si se gandeste mult si in final zice:

-Intotdeauna mi-am dorit sa donez un rinichi.