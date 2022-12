BANC | „Bulă, nevastă-mea mă înșală!”

Banc. Bulă și Ștrulă poartă un dialog și unul dintre ei îi spune celuilalt că soția are o relație extraconjugală. Discuția stârnește amuzament! Spor la râs!

Ștrulă îl sună pe bunul lui prieten:

– Bulă, sunt supărat tare de tot.

– Ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Nevastă-mea mă înșală!

– Cum de ți-ai dat seama de asta?

– Păi, după cum știi, de o lună ne-am mutat de la Craiova la Constanța.

– Așa..

– Dar vine același poștaș la noi…

Bărbatul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

