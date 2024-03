BANC | Bulă și Bubulina se uită la TV, la un meci de box

Dragi cititori, începeți-vă dimineață cu râsete și voie bună. CANCAN.ro a pregătit pentru voi un banc copios, menit să vă facă ziua mult mai bună. Garantăm că veți râde cu lacrimi. Spor la distracție și la voie bună! Protagoniștii glumei de astăzi sunt îndrăgiții și faimoșii Bulă și Bubulina.

Iată gluma pe care v-o propunem în această dimineață:

Bulă și Bubulina se uită la televizor, la un meci de box. Meciul se termină foarte repede, cu un KO în prima rundă.

– Bubulino, sunt foarte dezamăgit. S-a terminat în doar 2 minute…

– Eiii, Bulăăă! Acum mă înțelegi și tu pe mine?!

Asta nu este tot! CANCAN.ro a pregătit o altă surpriză pentru voi! E important ca în fiecare zi să aveți zâmbetul pe buze! Mai jos veți găsi o colecție specială de bancuri bonus. Spor la distracție și voie bună!

Alte bancuri cu Bulă și Bubulina. Râzi cu lacrimi!

Ieșim și noi în seara asta?

– Bulă, diseară ieșim și noi?

– Ieșim, Bubulino, ieșim. Dar unde ai vrea, ai vreo idee?

– Da! Unul din viața celuilalt.

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecine

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.

Bulă și persoana iubită

– Alo, sunt Bulă și am sunat să-ți spun că te iubesc mult, mult de tot.

– Domnule Bulă, ne pare rău, dar cred că ați greșit numărul. Ați sunat la fabrica de bere din Cluj-Napoca.

– Domnnișoarăăăă, știiiiu!

