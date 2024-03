BANC | Bulă și limba engleză

În această dimineață, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Îndrăgitul Bulă iese ”curat” din orice situație. Spor la râs și voie bună!

-Bulă, tradu în engleză: ”Pisica a sărit în apă și s-a înecat”.

-Foarte simplu: ”The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Copii, puteţi da exemplu de un animal care se termina în „tor“?

Aligator, răspunde un elev.

– Foarte bine, alt exemplu?

– Vibrator, spune Bulă.

– Măi Bulă, dar ăsta nu-i animal, un animal se hrăneşte cu ceva, ăsta ce mănâncă?

– Sora-mea zice că-i mănâncă bateriile.

Bulă în Epoca de Piatră

În Epoca de Piatră, era Bulă la școală. Deodată, chiar în timpul extemporalului la matematică, se aude un urlet:

– Bulă, ce ai de urli ?, îl întreabă profesoara.

– Mă iertați, doamna profesoară, dar mi-a căzut fițuica pe picior!

Bulă face dragoste cu o tipă pe întuneric

Bula turmentat rău. După ce face dragoste cu o tipă pe întuneric, fuge repede la carneţelul lui şi începe să noteze ceva. Tipa, supărată, îi spune:

– Ce nesimţit eşti, ce, eu sunt din alea să mă treci în carnet?

– Nu te trec, îi răspunde Bulă, te şterg!

-Cum??? Nu mai vezi nimic?! Sunt nevasta ta tâmpitule!